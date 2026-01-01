Lors d’un banal contrôle routier, une policière remarque un chien squelettique sur la banquette arrière et intervient sans attendre (vidéo)

Lors d’un simple arrêt routier pour excès de vitesse, la police a fait une découverte déchirante : une chienne en état de malnutrition extrême, dont la vie était en danger imminent selon les vétérinaires. Grâce à la réactivité d’une policière, la boule de poils est désormais en sécurité et se remet lentement, mais sûrement de plusieurs mois de négligence.

Ce 24 novembre, alors qu’elle effectuait un contrôle routier de routine pour excès de vitesse, l’officier Alexandra Maloney du département de police de West Bridgewater (Massachusetts, États-Unis), a immédiatement vu que quelque chose clochait dans le véhicule qu'elle venait d'arrêter : sur la banquette arrière, une jeune chienne squelettique semblait bien mal en point. Elle a alors eu le meilleur des réflexes en escortant son propriétaire jusqu'à l'hôpital vétérinaire de Westbridge.

Une malnutrition extrême

Âgée d’environ 18 mois, la petite chienne nommée Sprout avait littéralement la peau sur les os. Pour toute explication à cette terrible découverte, son ancien propriétaire a admis l'avoir gardée moins d'un an et ne l'avoir « littéralement jamais nourrie », prétextant un manque de temps et de moyens.

© APCSM / Facebook

« Je n'ai jamais vu un cas de négligence comme celui-ci », a déploré Katie Anderson, de l’Animal Protection Center of Southeastern Massachusetts (APCSM) qui a pris en charge la petite Sprout après qu'elle ait reçu les premiers soins à l’hôpital. Elle était alors dans un état critique.

© APCSM / Facebook

« Sprout est arrivée à l'APCSM extrêmement maigre et avait un besoin urgent de soins médicaux », a écrit le refuge dans une publication Facebook.

Ses analyses ont notamment révélé que son organisme fonctionnait avec à peine un tiers des globules rouges nécessaires pour transporter l'oxygène vers ses organes.

© APCSM / Facebook

« Aucun animal ne devrait jamais atteindre un tel niveau, et cela témoigne de la négligence dont elle a été victime avant de trouver refuge chez nous », a écrit le refuge. Heureusement, la petite chienne famélique et anémiée était désormais entre de bonnes mains.

L’espoir retrouvé

Comme le rapporte People, Sprout a reçu divers soins : transfusions sanguines, médicaments et réalimentation progressive pour éviter tout choc après sa malnutrition.

Grâce à une collecte de fonds et aux soins attentifs des vétérinaires, sa santé s’est heureusement rapidement améliorée, avec un taux de globules rouges en hausse et une reprise d’appétit. Elle est même récemment sortie de l’hôpital.

© Clear Skies Dog Training and Evaluation, LLC / Facebook

« Elle va très bien aujourd'hui ! », assurent ses anges gardiens. « Malgré ce qu'elle a vécu, elle est incroyablement douce et ne demande que de l'affection et de la tendresse. »

Il lui faudra bien sûr du temps pour se remettre complètement, mais son histoire a ému tant de gens que Sprout trouvera certainement très rapidement un foyer aimant quand elle sera prête.