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Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)


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Beatris Guerta Sanchez n’oubliera pas cette mésaventure de sitôt. Alors qu’elle rentrait du travail, son Husky s’est échappé. Après avoir lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour le retrouver, la Mexicaine a appris que son compagnon à 4 pattes avait voyagé jusqu’au Texas. Grâce à la mobilisation de personnes au grand cœur, la femme et son chien ont pu être réunis.

Illustration : "Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)"
© Yvonne Zarate

C’est une histoire qui prend racine à Ciudad Juarez, au Mexique. Un Husky répondant au nom de Bruno s’est enfui du domicile de sa propriétaire, Beatris Guerta Sanchez, qui n’a pas réussi à le rattraper. « Je l’ai cherché toute la nuit et tôt le lendemain matin, confie-t-elle à la rédaction de The Dodo, j’étais très inquiète. »

Désespérée, Beatris a publié une photo de son compagnon à 4 pattes sur les réseaux sociaux, qui a été partagé par de nombreux internautes soucieux de réunir l’animal et sa famille.

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© Yael Huerta / Facebook (capture d'écran)

Une rencontre salvatrice

Alors que Beatris se faisait un sang d’encre, Bruno a entrepris un long voyage qui l’a conduit… au-delà des frontières. Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, le chien s’est retrouvé à El Paso, au Texas (États-Unis). Une femme, nommée Yvonne Zarate, a aperçu le va-nu-pattes avec sa maman alors qu’il courait au milieu de la circulation.

« Je l'ai alors suivi en voiture tandis qu'il marchait au milieu de la route pour éviter qu'on ne le renverse, précise la bonne samaritaine, heureusement, la circulation a ralenti et les personnes derrière moi ont compris que j'avais agi ainsi à cause du chien. »

Puis, elle s’est arrêtée près de l’animal et est sortie de son véhicule. « Il s'est approché de moi immédiatement, ajoute Yvonne, dès qu'il a vu la portière ouverte, il a sauté à l'intérieur, comme ça. »

Illustration de l'article : Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)

© Yvonne Zarate

« Je savais qu’il appartenait à quelqu’un »

Bien qu’elle soit allergique aux représentants de la gent canine, Yvonne n’a pas pu résister au charme du beau Bruno. « Je croyais qu’il voulait que je le caresse, ce que j’ai fait, explique-t-elle, il n’arrêtait pas de me tirer la main avec ses pattes pour que je le caresse encore et encore. »

Pour l’aider à retrouver sa famille, l’automobiliste a diffusé sa photo sur un site web consacré aux animaux perdus et sur les réseaux sociaux. « Je savais qu’il appartenait à quelqu’un, rapporte Yvonne, il était très bien soigné, ses griffes étaient parfaitement coupées et son comportement était irréprochable. »

Elle a également pris le temps de consulter les annonces de chiens perdus en ligne. Ses recherches n’ayant rien donné, la bonne samaritaine a contacté les services animaliers d’El Paso qui ont pris en charge son adorable protégé.

Illustration de l'article : Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)

© Yvonne Zarate

« Nous sommes vraiment soulagés d'avoir pu ramener Bruno à la maison »

Finalement, un internaute a envoyé la publication à Beatris Guerta Sanchez, qui a immédiatement contacté l’organisation. « Elle était folle de joie et voulait faire tout son possible pour récupérer son chien », souligne Michele Anderson, membre des services animaliers d’El Paso. Le hic ? Beatris n’avait pas les documents nécessaires pour entrer aux États-Unis et récupérer Bruno

Illustration de l'article : Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)

© El Paso Animal Services

« C’est à ce moment-là que notre équipe s’est formée, indique Michele, nous avons collaboré avec le personnel du pont (international) pour convenir d’un rendez-vous à mi-chemin, afin qu’elle n’ait pas à s’inquiéter de devoir venir à El Paso si elle n’était pas en mesure de le faire. » La traversée s’est effectuée dès le lendemain.

Quand Beatris a aperçu son cher compagnon à 4 pattes, elle a couru vers lui en pleurant de joie et l’a serré très fort dans ses bras. Soulagée, elle a partagé une vidéo de leurs retrouvailles sur Internet.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, qui ont pris le temps de lire mon message et de partager la nouvelle, déclare-t-elle, je remercie également la personne qui a recueilli Bruno et l'a mis en sécurité. Enfin, je remercie l'équipe des services animaliers d'El Paso pour leur excellent travail, leur amour et leur dévouement envers les animaux. »

Si tout le monde est ravi que Bruno soit de retour auprès des siens, la manière dont il est arrivé au Texas reste un mystère. « On ne sait pas exactement comment il s'est retrouvé de ce côté-ci, mais on voit régulièrement des animaux domestiques traverser la frontière, conclut Michele Anderson, soit ils passent simplement par le poste-frontière, soit ils empruntent les canaux. Nous sommes vraiment soulagés d'avoir pu ramener Bruno à la maison. »

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© El Paso Animal Services

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