« Allons le chercher », ce chien agit en héros en guidant un policier vers un garçon de 3 ans disparu (vidéo)

Quand chaque seconde compte, certains alliés inattendus peuvent changer le cours des événements. Aux Etats-Unis, un chien inconnu et au flair remarquable est soudain devenu le guide le plus précieux pour retrouver un enfant disparu.

Alors que des officiers de police étaient engagés dans une véritable course contre la montre pour retrouver un petit garçon de 3 ans disparu, l'un d'eux a été approché par un chien qui semblait très agité et cherchait à le guider quelque part. Le policier a choisi de se fier à l'animal et a bien eu raison de le faire. L'enfant a été localisé grâce au canidé, rapportait WHAS11 .

Les faits se sont déroulés le 7 janvier 2026 à Louisville, dans l'Etat du Kentucky (Etats-Unis). Josh Thompson, officier de la 7e Division du Lousville Metro Police Department, faisait partie de l'important dispositif mobilisé dès le signalement de la disparition de l'enfant. Outre les nombreux policiers et les véhicules déployés au sol, des moyens aériens étaient également mis en œuvre, comprenant des drones et un hélicoptère.

En faisant du porte à porte dans le quartier où habite la famille du garçonnet, une voisine a indiqué aux forces de l'ordre une maison par laquelle ce dernier avait des chances d'être passé. Josh Thompson s'est rendu au domicile en question et, en s'en approchant, il a été abordé par un chien très agité et aboyant frénétiquement, comme s'il voulait qu'il le suive.



Louisville Metro Police Department / Facebook

La caméra de corps du policier filmait cette scène surréaliste. L'homme a alors fait un geste vers le canidé, et lui a dit : « Allons le chercher. »

Le chien a mené l'officier Thompson vers une sorte de cour où plusieurs véhicules étaient stationnés, puis l'a guidé vers l'un d'entre eux en particulier : un 4x4 gris. Il a regardé à l'intérieur et a effectivement vu l'enfant à bord.

« Je n'avais jamais vu ce chien auparavant »

A priori, il s'était enfermé tout seul dans la voiture. Josh Thompson et ses collègues lui ont expliqué comment déverrouiller la portière et a finalement réussi à le faire. Le garçon était enfin libre. Il est rentré auprès de sa famille peu après.



Louisville Metro Police Department / Facebook

« Je n'avais jamais vu ce chien auparavant, et je ne l'ai pas revu depuis dans ce quartier, a déclaré l'officier de police. Je patrouille dans ce secteur depuis 2 ans. Je ne sais pas d'où il venait, mais ce jour-là, c'était une bénédiction divine. »

La vidéo montrant le sauvetage et l'acte héroïque du loulou a été postée sur la page Facebook de la police de Louisville, qui a salué le « travail exceptionnel de nos officiers et d'un ami à 4 pattes qui nous a rappelé que les héros existent sous toutes les formes ». La voici :

De nombreux internautes ont couvert le chien de louanges, certains le qualifiant de « Lassie dans la vraie vie ». Ils ont surtout demandé à ce qu'on le récompense pour sa bravoure.

On ne sait pas grand chose de lui, ni d'ailleurs des circonstances précises de la disparition du petit garçon. S'était-il vraiment enfermé tout seul ou avait-il été victime de l'acte délibéré d'un tiers ? L'enquête policière permettra assurément de faire la lumière sur cette affaire.