La famille d'un chien disparu dans la nature place ses ultimes espoirs entre les mains d'un opérateur de drone expérimenté et déterminé

Installée dans un camping californien, une famille venue d’Alaska a vécu plusieurs jours d’angoisse après la disparition de son chien sénior, Crash. Malgré une vaste mobilisation locale et de nombreux appels à l’aide, il semblait s’être volatilisé. C’est finalement grâce à un homme au grand cœur et à son drone à caméra thermique que cette histoire a connu une fin heureuse.

Un chien sénior s’était échappé d’un terrain de camping situé à Petaluma, en Californie, le 23 octobre 2025. La famille de Crash, croisé Whippet / Pitbull de 11 ans, est originaire de l’Alaska, d’après FOX 2 KTVU , qui rapporte cette histoire. Plus le temps passait depuis sa disparition, plus son inquiétude s’intensifiait.



FOX 2 KTVU

Les recherches effectuées sur le terrain, les nombreuses affiches placardées et distribuées, ainsi que les appels à l’aide massivement relayés sur les réseaux sociaux n’ont rien donné pendant 2 jours.

"La communauté de Petaluma s'est mobilisée et nous a apporté un soutien que je n'osais pas imaginer, confie Natasha Falke, l’une des maîtresses de Crash. Des centaines de personnes le cherchaient à pied.”



FOX 2 KTVU

Le lendemain, un homme a appelé pour dire qu’il venait de retrouver le chien près de sa propriété. “Nous étions si reconnaissantes. Nous étions vraiment soulagées”, raconte E. Hickok, l’autre propriétaire du quadrupède. Un regain d’espoir qui a malheureusement été de courte durée. “Alors que nous étions en route pour la maison de ce monsieur, nous avons reçu un appel nous informant que Crash s'était encore échappé, poursuit-elle. L'angoisse a donc repris de plus belle.”

“Il a fait preuve d'une grande empathie”

Désespérée, la famille a fait appel à Jason Kwong, fondateur de San Francisco Drone Services. Télépilote de drone expérimenté, il n’a pas mis que sa maîtrise technique au service des propriétaires de Crash ; il les a également touchées par ses qualités humaines. “Il était là pour aider à faire passer le message, indique Natasha Falke à ce propos. Il était pleinement impliqué dans le processus. Il a fait preuve d'une grande empathie à l’égard de notre état émotionnel.”



FOX 2 KTVU

Aux commandes de son drone muni d’une caméra infrarouge, Jason Kwong a concentré ses recherches sur une zone mentionnée par des témoins. Il a finalement pu repérer le canidé dans un champ.



FOX 2 KTVU

Les retrouvailles ont eu lieu peu après. Crash était à nouveau dans les bras de ses humaines et est rentré à la maison pour se remettre de sa mésaventure.

A lire aussi : Malgré la séparation de ses propriétaires, cette Golden Retriever attend son maître tous les jours devant la maison et nourrit l’espoir secret qu’il revienne (vidéo)