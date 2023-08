Un chien aux oreilles mutilées par son ancien propriétaire retrouve la joie de vivre grâce à ses sauveurs

En avril 2021, un chiot prénommé Riga a été saisi par la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). L’animal a subi une otectomie, une pratique illégale au Royaume-Uni – ainsi qu’en France – qui consiste à couper les oreilles, notamment pour des raisons esthétiques. 2 ans plus tard, ses bienfaiteurs donnent des nouvelles.

Alors qu’il n’était qu’un chiot, Riga a goûté au douloureux baiser de la souffrance. Son ancien détenteur a taillé ses oreilles – bien que cette opération demeure illégale outre-Manche –, et l’a laissé sans soin pendant plusieurs jours.

Le canidé, saisi par la RSPCA dans le comté du Grand Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), a été soigné au Felledge Animal Centre à Durham. D’après le site web Vet Times, son propriétaire a été emprisonné durant 23 semaines et interdit de posséder des animaux pendant 15 ans.

© RSPCA

« La coupe des oreilles est une pratique horrible, qui n'a absolument aucun avantage pour les chiens comme Riga et peut leur cause des problèmes de santé […], a déclaré un agent de la RSPCA, c’est fait uniquement à des fins esthétiques […]. Nous exhortons le public et tous ceux qui cherchent à acheter un chiot à se rappeler qu'il s'agit d'une procédure illégale qui a des impacts extrêmement négatifs sur les chiens. »

« Il a une joie de vivre contagieuse »

Aujourd’hui, que devient Riga ? Selon le personnel du centre, le chien de type Bull a fait de grands progrès. Il se sent heureux et se montre affectueux, malgré l’épreuve qu’il a traversée.

« Il est vraiment sympathique et ne semble pas du tout affecté par les traumatismes et les souffrances qu’il a endurés quand il était jeune, a confié le directeur adjoint de l’organisme, il a une joie de vivre contagieuse. […] Il s’est lié d’amitié avec plusieurs compagnons canins depuis qu’il est ici. »

A lire aussi : Après avoir vécu une vie sans amour et sans soins, ce Bouledogue Français trouve le chemin de la sérénité (vidéo)

Après avoir bénéficié de nombreux soins, Riga est prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie : l’adoption. Ses bienfaiteurs recherchent des maîtres ayant déjà de l’expérience avec ce genre de chien.

« Nous serions ravis de rencontrer tous ceux qui désirent offrir une nouvelle maison à ce merveilleux bonhomme », a conclu le directeur adjoint. Grâce à des adoptants sérieux et aimants, Riga pourra vivre la vie qu’il a toujours méritée !