Alertée par un passant, la police sauve un Rottweiler enfermé dans la voiture de son maître où la température dépassait les 64°C

Enfermé pendant au moins 30 minutes dans une voiture où la température dépassait la soixantaine de degrés, un Rottweiler a pu être sauvé grâce à l'intervention rapide de la police, alertée par un témoin. Son propriétaire a été arrêté après les faits.

Un chien souffrant de la chaleur étouffante qui régnait dans le véhicule de son propriétaire a été sauvé in extremis par les forces de l'ordre, celles-ci ayant été informées de la situation par un témoin vigilant. Le maître, qui l'avait laissé dans la voiture pour se rendre à un centre commercial, a été interpellé, puis libéré sous caution, rapportait Atlanta News First .

Les faits se sont déroulés le lundi 29 juin à Kennesaw, au nord-ouest d'Atlanta dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis). La détresse du chien en question, de race Rottweiler, a été constatée par un passant qui a aussitôt composé le 911, le numéro d'appel d'urgence. « Il a l’air très mal en point, il fait très chaud. Il ne semble pas blessé, mais il souffre clairement de la chaleur, a-t-il ainsi expliqué aux secours. Quand je suis arrivé, la voiture était déjà là, et cela fait déjà 3 ou 4 minutes que je suis sur place. Je n’ose pas imaginer la température qu’il fait à l’intérieur. »

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Photo d'illustration

En fait, le quadrupède était seul dans cette voiture surchauffée depuis au moins une demi-heure. D'après le rapport de la police du comté de Cobb, qui est intervenue, la température mesurée dans l'habitacle à ce moment-là atteignait 64,4°C.

Les policiers ont brisé une vitre pour le sauver

Les policiers n'ont eu d'autre choix que de briser la vitre côté conducteur pour libérer le chien, qui éprouvait de grandes difficultés à respirer et souffrait de déshydratation. Il a été pris en charge juste à temps.

Son propriétaire, identifié par les autorités comme étant Miles Dickey, a été arrêté, puis remis en liberté après avoir versé une caution de 2 500 dollars (2 200 euros environ).

Ce nouveau sauvetage rappelle qu'en période de fortes chaleurs, l'habitacle d'une voiture peut atteindre des températures extrêmement dangereuses en quelques minutes, même si les vitres sont entrouvertes. Pour un chien, qui régule beaucoup moins efficacement sa température corporelle qu'un humain, les conséquences peuvent être dramatiques. Ne jamais laisser son animal seul dans un véhicule, ne serait-ce que pour quelques instants, est une règle de prudence essentielle.