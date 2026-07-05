Après un mois de recherches, un chien perdu est finalement retrouvé grâce à une vidéo de célébrations du Mondial (vidéo)

Il aura fallu une victoire de l’équipe du Mexique au Mondial et une vidéo en direct pour résoudre une mystérieuse disparition. Après un mois loin de sa famille, Gorda, une petite chienne perdue, a finalement été retrouvée au milieu des supporters en fête. Une histoire qui prouve que le hasard réserve parfois de belles surprises !

La Coupe du Monde 2026 a récemment offert une histoire aussi cocasse qu’émouvante à Ciudad Victoria, au Mexique. Alors que les supporters célébraient la victoire de leur équipe face à la République tchèque, le cœur d’Ale García a soudainement bondi : sa chienne Gorda, disparue depuis un mois, venait d'apparaître dans une diffusion télévisée en direct des festivités.

Un mois d’inquiétude

Cela faisait en effet près d’un mois, qu’Ale et sa famille vivaient dans l’inquiétude après la disparition de la boule de poils. La chienne de 6 ans s’était échappée le 24 mai 2026 en passant par une petite ouverture de la clôture, une habitude qu’elle avait déjà eue auparavant. Au début, Ale pensait qu’elle rentrerait rapidement, car Gorda restait généralement dans les environs. Mais les jours ont passé, sans aucune nouvelle...

© Ale Garcia / Facebook

Face à cette situation, la jeune femme a décidé de mobiliser ses voisins en publiant un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont affirmé avoir aperçu la chienne dans les rues, mais, hélas, chaque tentative pour la retrouver échouait.

L’espoir commençait à s’amenuiser, lorsque Gorda a finalement été localisée dans ces circonstances totalement inattendues.

Des retrouvailles improbables

Le soir du 24 juin, après la victoire du Mexique face à la République tchèque, la maîtresse de Gorda a reçu un appel inattendu de son frère lui annonçant que sa chienne apparaissait dans une diffusion en direct des célébrations. Sur des images capturées ce soir-là, on voit effectivement une petite chienne dans les bras d’un supporter au milieu de la fête, avec le commentaire : « Même le chien fait la fête ! »

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En reconnaissant Gorda, Ale est immédiatement partie à sa recherche avec un proche, sans savoir vraiment s’ils pourraient la retrouver.

« À notre grande surprise, nous l’avons trouvée très rapidement », a-t-elle raconté à MILENIO. « Nous sommes arrivés sur place, avons marché quelques mètres, et elle était là. Le plus incroyable, c'est qu'elle s'est laissée prendre tout de suite, et nous avons pu la ramener à la maison. »

© Carretoneando / Facebook

La chienne, très amaigrie et légèrement blessée, a ensuite été examinée par un vétérinaire. Malgré cette aventure, elle était en bonne santé, pour le plus grand bonheur de sa famille. « J'étais submergée par un mélange d'émotions : j'avais envie de pleurer, de rire, de la serrer dans mes bras et même de la gronder en même temps. Pendant que nous la cherchions, morts d'inquiétude, elle faisait la fête », a confié Ale, soulagée. Un heureux dénouement improbable qui a réchauffé de nombreux cœurs !