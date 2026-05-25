Alertée par des aboiements, une passante prévient les secours qui brisent une vitre pour sauver 3 chiens enfermés dans une voiture surchauffée

3 chiens enfermés dans une voiture en plein après-midi ont échappé de peu au pire grâce à l’intervention rapide des pompiers et des gendarmes, contraints de briser une vitre pour les secourir. L’un d’eux, victime d’un début de coup de chaleur, a dû être pris en charge en urgence chez un vétérinaire, tandis qu’une procédure a été ouverte contre leur propriétaire.

Dans le Cotentin, 3 chiens ont été sauvés in extremis par les pompiers et les forces de l'ordre après avoir été laissés seuls dans une voiture où la température risquait de leur valoir un coup de chaleur aux conséquences dramatiques, rapportait La Presse de la Manche le samedi 23 mai.

Les faits ont eu lieu à Bricquebec-en-Cotentin (50), aux alentours de 15h30 ce samedi-là. Une passante venait d'entendre les aboiements désespérés du trio de canidés enfermés dans le véhicule de leur maîtresse, garé près de l'ancienne gare ferroviaire qui desservait la ligne de Coutances à Sottevast. Le témoin en question s'est renseigné auprès d'un riverain, puis a prévenu les secours.

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Photo d'illustration

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux, tout comme les gendarmes de la compagnie de Cherbourg. Face à l'urgence de la situation, les soldats du feu n'ont eu d'autre choix que de briser l'une des vitres de la voiture pour libérer les quadrupèdes en grande détresse.

L'un des chiens emmené chez le vétérinaire

La température extérieure était de 24 / 25°C à ce moment-là, elle était encore plus élevée dans l'habitacle. L'un des 3 chiens a d'ailleurs dû être transporté chez le vétérinaire qui lui a administré de l'oxygène et fait prendre un bain pour abaisser sa température corporelle. Les 2 autres ont retrouvé leur état normal assez vite après le sauvetage.

« C’est une infraction et une procédure est ouverte à l’encontre de la propriétaire. Il s’agit a priori d’une négligence mais dès qu’il fait chaud, les choses peuvent aller très vite », souligne la compagnie de gendarmerie de Cherbourg.

Cette dernière rappelle également « qu’il ne faut pas laisser son animal domestique dans sa voiture, ni les enfants ou les bébés d’ailleurs, par ce temps. »

L’info Woopets : quelle température peut-il faire dans une voiture stationnée au soleil ?

Même avec une température extérieure de « seulement » 24 ou 25°C, l’habitacle d’une voiture peut dépasser les 40°C en moins de 20 minutes. Les vitres entrouvertes ne suffisent pas à faire redescendre la chaleur et l’air devient rapidement irrespirable pour un animal.

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Le danger est encore plus grand chez les chiens, car ils régulent mal leur température corporelle. Contrairement aux humains, ils transpirent très peu et évacuent surtout la chaleur en haletant. Dans un espace clos et surchauffé, leur organisme peut vite être dépassé.

Un coup de chaleur peut provoquer des lésions graves des organes vitaux et devenir fatal en très peu de temps. Même pour quelques minutes, il ne faut jamais laisser un chien seul dans une voiture lorsqu’il fait doux ou chaud dehors.