Une chatte ayant choisi une gare comme 2e maison devient la coqueluche des usagers et du personnel

Les habitués de la gare de Stevenage, en Angleterre, connaissent parfaitement Nala, cette chatte qui a fait de cette station ferroviaire sa 2 e maison. Sa notoriété est telle qu’un groupe Facebook a été créé pour elle et comporte aujourd’hui des milliers de followers.

Aux heures de pointe, nombreux sont les usagers de la gare de Stevenage qui arborent un grand sourire malgré le stress quotidien. Quel est leur secret ? Ils ont rencontré Nala, la mascotte non officielle de cette station ferroviaire située à une trentaine de kilomètres au nord de Londres.

Cette chatte n’est pas errante ; elle a bien une maison et une famille qui l’aime juste à côté de la gare, mais elle a l’habitude de s’aventurer dehors pendant une bonne partie de la journée.



The Adventures of Nala / Facebook

La féline de 4 ans est souvent vue assise ou couchée sur l’un des portiques d’embarquement, rapporte la BBC. Les passagers et les membres du personnel de la compagnie ferroviaire Great Northern s’arrêtent fréquemment pour lui dire bonjour et la prendre en photo.

Le groupe Facebook qui lui est consacré, « The Adventures of Nala », regorge d’ailleurs de portraits et de selfies de la vedette à 4 pattes.

D’après sa propriétaire Natasha Ambler, Nala se rend à la gare de Stevenage 2 fois par jour aux heures de haute fréquentation. « Elle sait à quelle heure ceux qui font la navette seront là, explique sa maîtresse. Elle visite principalement la gare et le parc de loisirs voisin ».

« Elle fait tomber les barrières »

La propriétaire de la chatte peut savoir où elle se trouve à tout moment, puisqu’elle l’a équipée d’un traceur GPS. Nala porte également un collier où sont affichés son nom et les coordonnées de sa famille. Cette dernière recevait toutefois d’innombrables appels de la part de personnes qui la croyaient perdue. Elle a donc dû y ajouter une étiquette précisant que ce n’était pas le cas.

« Elle est manifestement très aimée et elle est très heureuse de faire ce qu'elle fait, poursuit Natasha Ambler. J'espère simplement qu'elle n'essaiera pas un jour de monter dans un train. »



The Adventures of Nala / Facebook

Du côté du personnel de Great Northern, l’attachement ressenti à l’égard de cette chatte est tout aussi grand. « Elle fait tomber les barrières en faisant sourire les gens et en encourageant des conversations joyeuses entre le personnel et les clients, indique le directeur de la gare Shaun Smith. Elle aide ainsi notre équipe et les usagers de la gare à se sentir partie intégrante de la communauté locale, ce qui est gratifiant pour tout le monde. »

A lire aussi : Comparée à une loutre, une chatte aventurière défie les stéréotypes et se jette à l'eau (vidéo)



The Adventures of Nala / Facebook