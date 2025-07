Affamés et déshydratés, ces 6 chiots ont failli mourir avant qu’un refuge ne leur offre une seconde chance

Selon les professionnels de la BC SPCA, le propriétaire en question a eu le bon réflexe en signalant la situation de ses 6 chiots. Ils indiquaient : « Le propriétaire avait essayé de reloger les chiots de cette portée accidentelle ». À leur arrivée, les équipes se sont mobilisées pour assurer les soins en urgence de ces boules de poils. Ce travail collectif a payé.

« 7% de déshydratation »

Sachant que la limite critique de déshydratation chez le chiot se situe à 10%, ces chiots n’étaient pas très loin d’un point de non-retour. Pris en charge à temps, ils ont été traités en conséquence pour éviter d’attendre ce « niveau dangereux ».

Extrêmement maigres, les chiots ont aussi été réalimentés progressivement afin d’atteindre un poids correct. Chez les animaux faméliques, ces étapes sont parfois complexes car il s’agit d’intégrer la nourriture, tout en habituant l’estomac à accueillir des proportions de plus en plus importantes, toujours très progressivement. La difficulté était aussi que les chiens présentaient des ventres gonflés, qui indiquaient la présence inquiétante de parasites internes.

La prise en charge globale a porté ses fruits et en quelques jours, les chiots étaient de nouveau sur pattes.

« Ils aiment les gens, ils aiment jouer »

Malgré leur passé chaotique, les chiens étaient plutôt à l’aise avec leurs interlocuteurs. Checkers, le plus maigre de la bande, et aussi le plus timide, a vite mis sa réserve de côté et accueillait au bout de quelques jours les membres du personnel dans une totale effusion de joie.

Les chiots seront stérilisés dès que possible, avant d’être mis à l’adoption.

Intervenir « bien avant que l’état de ses animaux n’atteigne ce degré de gravité »

À l’occasion de ce récit, la BC SPCA a rappelé que même si le propriétaire a fait le bon choix, il aurait été préférable que les 6 chiots soient accueillis avant. En effet, leur accueil tardif a été une réelle perte de chance pour eux, qui aurait pu être évitée par une intervention plus précoce. Les sauveteurs ont précisé : « Il est indéniable que ces animaux souffraient. Nous recommandons fortement à toute personne ayant des difficultés à s’occuper de ses animaux d’appeler la BC SPCA bien avant que l’état de ses animaux n’atteigne ce degré de gravité ».