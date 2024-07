Abandonnées dans une petite cage, 2 chiennes maigres et sales entament une transformation magnifique grâce à l'amour de leurs soigneurs dévoués

À seulement un an, Buffy et Tia ont vécu des épreuves terribles. Les 2 jeunes chiennes ont été trouvées affamées et couvertes de boue au milieu de leurs excréments, dans une petite cage cachée sous un buisson. Depuis leur sauvetage, des défenseurs de la cause animale font tout leur possible pour les aider à surmonter leurs traumatismes et à aller de l’avant l’esprit serein.

Comme l’a si bien écrit l’auteur britannique J. R. Ackerley, « le chien n’a qu’un but dans la vie : offrir son cœur ». Pourtant, certains individus n’hésitent pas à le piétiner… De l’autre côté de la Manche, 2 chiennes âgées d’environ un an ont vu le mal dans toute sa splendeur.

Les jeunes boules de poils ont été enfermées dans une cage minuscule, dissimulée sous un buisson à Birmingham. En plus d’arborer un corps sali par la boue et de marcher dans leurs excréments, elles traînaient des griffes excessivement longues et souffraient de la faim.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home – CDCH

Lorsque la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) les a sauvées, les prisonnières de race Berger Allemand pesaient moins de 16 kg.

Leurs bienfaiteurs ignorent combien de temps ces pauvres âmes meurtries ont dû endurer cette vie en cage…

© The Cotswolds Dogs & Cats Home – CDCH

Buffy et Tia sont chouchoutées par les soigneurs

D’après un article paru sur le site web de Mirror, les chiennes squelettiques seraient sœurs. Après un séjour de 3 semaines dans un hôpital vétérinaire, elles ont poussé les portes d’un refuge pour animaux situé dans le comté de Gloucestershire.

« Savoir qu'elles sont avec The Cotswolds Dogs & Cats Home et qu'elles reçoivent tout l'amour et les soins dont elles ont besoin me rend heureuse », confie Kate, l’inspectrice de la RSPCA qui a fait l’horrible découverte.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home – CDCH

À l’heure actuelle, les rescapées – baptisée Buffy et Tia – sont sur la voie de la guérison. Elles ont notamment repris du poids.

« J’ai eu le plaisir absolu d’être la soigneuse de Tia, déclare un membre de l’équipe, la voir passer d’une chienne anxieuse et stressée à une chienne confiante, aimante et fofolle a été mon plus grand plaisir. Elle sera la compagne parfaite pour quelqu’un. »

Quant à Buffy, une radiographie a révélé qu’elle était concernée par la dysplasie de la hanche.

Elle suit des séances d’hydrothérapie et bénéficie d’un traitement contre la douleur.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home – CDCH

En raison de la perte musculaire importante, les 2 chiennes ont besoin d’exercices physiques réguliers et doux. Leurs anges gardiens continuent de les chouchouter et de travailler leur sociabilisation.

Lorsqu’elles seront prêtes, Buffy et Tia seront proposées à l’adoption. Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ dans la vie, et d’embrasser pleinement le bonheur pour oublier complètement les épreuves du passé.