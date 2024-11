2 Huskies Sibériens sauvés d'un appartement insalubre et de la malnutrition, leur maîtresse condamnée 9 mois après

Abandon, malnutrition, insalubrité… C’est à cela que se résumait le triste quotidien de 2 Huskies détenus dans un appartement de Gorron, en Mayenne, jusqu’à l’intervention des gendarmes, le propriétaire de l’immeuble et la SPA. 9 mois plus tard, leur maîtresse d’alors a été jugée.

Le tribunal correctionnel de Laval (53) a condamné, le 12 novembre 2024, une jeune femme de 24 ans pour abandon volontaire de ses 2 chiens de race Husky Sibérien dans un appartement insalubre, rapportait Ouest France. Ces animaux, qui avaient vécu dans la souffrance et les privations, auraient pu y laisser la vie.

Les faits avaient eu lieu en février 2024, lorsque plusieurs résidents d'un immeuble de Gorron avaient alerté les autorités à propos d'aboiements incessants et de la présence de sacs poubelles dans les parties communes. Préoccupés par la situation, les voisins avaient signalé à plusieurs reprises que des chiens semblaient être laissés sans soin dans l'appartement de la locataire.

Les gendarmes, accompagnés du propriétaire de l'immeuble, s’étaient rendus sur place. À leur arrivée, ils avaient été choqués par l’état déplorable du logement ; déchets éparpillés sur le sol, odeurs d’urine et déjections animales notamment. Ils y avaient aussi et surtout découvert les 2 chiens en question, visiblement très mal en point. Les Huskies, cachectiques, semblaient avoir été privés de nourriture, d’eau et de soins vétérinaires depuis longtemps. Un serpent résidait également dans l’appartement.



SPA de la Mayenne - Laval / Facebook

Les vétérinaires ayant examiné les animaux ont constaté une malnutrition sévère et un état de déshydratation avancé. Ces chiens étaient livrés à eux-mêmes avec de très mauvaises conditions de vie.



SPA de la Mayenne - Laval / Facebook

Les chiens auraient pu ne pas survivre

D’après le bailleur, la locataire n’avait payé qu’un seul loyer en 6 mois. Il s’est également avéré que les 2 chiens avaient été confiés à cette dernière par leur ancien propriétaire, qui avait déjà fait l’objet d’un signalement à leur sujet auprès de la SPA de la Mayenne. L'association qui a d'ailleurs pris les canidés en charge.

« Il s’en est fallu de peu pour que les chiens ne meurent », a déclaré au tribunal l’avocat de la partie civile. La procureure a, elle aussi, insisté sur la gravité des faits, estimant que la prévenue – qui ne s’était pas présentée à l’audience – avait mis la vie de ses chiens en danger en les abandonnant dans un environnement insalubre et sans soins adéquats.

L’intéressée a finalement été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, à l’interdiction de détenir des animaux pendant 10 ans, ainsi qu’au versement de 500 euros de dommages et intérêts au refuge lavallois.