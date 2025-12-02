Affamé par ses propriétaires, ce chien ne pouvait même plus soulever la tête avant que des bienfaiteurs le prennent en charge

Comme la plupart des sauveteurs d'animaux, les membres de la RSPCA sont malheureusement parfois confrontés à des situations graves. Des animaux négligés et maltraités entrent chez eux et ils se chargent de les réhabiliter. Blue faisait partie de ceux qui ne recevaient aucun soin de ses propriétaires. Parmi ses sauveteurs, personne ne savait s'il allait survivre, mais tout le monde, en revanche, souhaitait profondément qu'il obtienne une seconde chance.

Blue, un Springer Anglais de 11 mois, a longtemps été négligé par ses propriétaires. Ces derniers ne le nourrissaient même pas et l'animal avait tellement perdu de poids qu'il s'apprêtait bientôt à traverser l'arc-en-ciel. Heureusement, des vétérinaires et les membres de la RSPCA d’East Lancashire (Royaume-Uni) sont intervenus à temps pour le secourir. Eux-mêmes ne savaient pas s'ils parviendraient à le secourir lorsqu'ils l’ont récupéré, mais ils y ont cru très fort et leurs efforts ont fini par payer.

S'ils étaient aussi pessimistes quant aux chances de survie de l'animal, c'est parce que ce dernier était dans un état catastrophique. Tout d'abord, sa maigreur était frappante puisqu’il ne pesait que la moitié de son poids idéal. Le pauvre Blue était si maigre qu'il n'avait même plus l'énergie pour soulever sa tête.

En plus de cela, il était infesté de puces de la tête aux pattes, à tel point que les vétérinaires qui se sont occupés de lui n'étaient pas certains de pouvoir stopper la prolifération des parasites. En somme, le pronostic vital de Blue était largement engagé.

Une rechute, puis un espoir

Le personnel vétérinaire a immédiatement perfusé et branché Blue pour maintenir ses fonctions vitales. Le quadrupède convulsait et a fait une belle frayeur aux intervenants lors de son hospitalisation, car il a perdu connaissance. Les praticiens sont parvenus à le réanimer, puis, progressivement, à stabiliser son état.

Blue était encore très faible, mais il s'est finalement redressé au bout de 4 jours. Il est resté en observation environ une semaine avant de rejoindre les locaux de la RSPCA. Sur place, ses bienfaiteurs lui ont aménagé une cage avec de nombreux coussins pour éviter qu'il se cogne en tombant, car il trébuchait beaucoup en marchant. D'ailleurs, il ne s'était pas tenu sur ses pattes depuis si longtemps qu'il a dû réapprendre à se déplacer.

