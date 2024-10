Dévorée par les puces, une chienne âgée connaît la plus belle des transformations grâce aux bons soins de sa famille d’accueil

Pour un chien négligé, une bonne dose d’amour et quelques soins peuvent faire toute la différence. C’est ce qu’illustre la touchante histoire de Skagway, une chienne rendue méconnaissable par des années de négligence. Recueillie par une association de sauvetage du Missouri (États-Unis), elle a heureusement reçu l’affection qui lui manquait tant et qui lui a permis de se métamorphoser de manière spectaculaire.

Cet été, les membres du personnel de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) (Missouri, États-Unis) ont constaté que le nombre des animaux négligés avait tristement augmenté. Comme le rapporte The Dodo, parmi les pauvres toutous auxquels ils ont dernièrement porté secours, un cas les a particulièrement marqués.

Une apparence unique

Nommée d’après une belle ville d’Alaska, Skagway avait une apparence tout à fait singulière lorsqu’elle est arrivée au refuge de SRSL. Lorsqu’il a vu ses poils fins et clairsemés et sa peau rose ridée, le personnel a immédiatement su que cette chienne était spéciale.

« Elle est vieille, faible et a été négligée, comme nous le voyons si souvent », a écrit SRSL sur Facebook . « C'est une si gentille petite fille, elle doit avoir environ 10 ans. Elle a un comportement si doux. »

Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Les nouveaux amis de Skagway ont vite compris ce qui lui avait donné cet aspect. « Elle n’a pas la gale », a poursuivi SRSL. « Toute cette perte de poils que vous voyez est due au fait qu’elle a été mangée vivante par des puces ! »

Infestée de parasites et endurant les raideurs d'une arthrite dans les pattes arrière, Skagway souffrait visiblement. Son calvaire était heureusement sur le point de se terminer.

Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Une incroyable transformation

Le personnel de SRSL a tout fait pour l'aider à se sentir mieux : bain nettoyant, traitement, recherche d’une famille d’accueil aimante… C’est Halle Gordon qui s’est tout de suite proposée d’accueillir la chienne âgée.

Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Chez Halle, Skagway a reçu tout l’amour dont elle avait désespérément besoin. Sa peau ridée a alors commencé à se couvrir de poils et malgré son arthrite, elle avait retrouvé toute sa mobilité.

« Après un mois dans sa famille d’accueil, nous avons un GLOW UP incroyable à vous montrer ! » a écrit SRSL sur Facebook . « Skagway a même commencé à se lever et à trotter toute seule vers la porte lorsque sa mère d’accueil rentre à la maison. »

Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

En moins de 2 mois, la vie de cette gentille chienne autrefois négligée à radicalement changée. Aujourd’hui, elle ne pense plus au passé et profite simplement de l’instant présent. « Skagway va très bien et adore la vie », a écrit Halle Gordon dans un commentaire sur Facebook. « Elle est totalement gâtée et ne connaît plus que l’amour ! ». Une évolution qui fait chaud cœur et qui devrait se poursuivre dans sa future maison pour toujours !