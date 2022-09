Vous adoptez un chiot ? Accueillez-le comme il se doit avec cette sélection de produits indispensables préparée par Ooba Ooba

Alimentation, confort, sécurité, santé, bien-être… Ce sont là quelques-uns des principaux besoins du chiot auquel il est indispensable de répondre au moment de l’accueillir chez soi. La marketplace Ooba Ooba , qui privilégie les nouveautés animalières et les produits made in France, propose une sélection spéciale chiot.

L’arrivée d’un chiot à la maison, cela se prépare. Il est important de faire en sorte que le jeune chien se sente en sécurité et à l’aise dans son nouveau lieu de vie. Cela passe, bien évidemment, par une période d’adaptation plus ou moins longue selon l’animal, ainsi que par la mise en place des aménagements nécessaires à son bien-être.

Il convient tout d’abord d’assurer la sécurité du chiot. L’espace dans lequel il est appelé à évoluer doit être dénué de toute source de danger. Câbles électriques, équipements chauffants et autres plantes toxiques sont à placer hors de sa portée. Passée la timidité des premières heures, le petit canidé voudra explorer les lieux et satisfaire sa curiosité, usant de son odorat, de sa vue, mais aussi de ses dents… Tout doit donc être prévu pour le mettre à l’abri des accidents domestiques.

En plus de lui garantir un environnement sûr, il est essentiel de mettre à sa disposition tout le nécessaire pour ses activités, repos, santé et apprentissage.

Ooba Ooba, marketplace en ligne proposant toutes les nouveautés pour les animaux de compagnie, a justement préparé une sélection de produits et d’accessoires qui aideront le chiot à trouver ses marques le plus rapidement et sereinement possible dans son nouveau foyer.

Réconfort et repos

Le jeune quadrupède aura plus que jamais besoin de réconfort, se retrouvant du jour au lendemain dans un endroit qu’il ne connaît pas. C’est là qu’intervient le doudou Lucky par Nala&Milo. Avec sa douceur et ses battements de cœur, il est conçu pour apaiser le jeune animal anxieux et l’aider à s’endormir. Ce doudou est proposé au tarif de 49,90€ sur le site Ooba Ooba.

Pour le repos et le sommeil du chiot, la marketplace met à la disposition des propriétaires une variété de couchages, dont ce lit Leopet. Ses pieds pliants et sa toile grise facilitent son transport et son lavage. Surélevé, il protège le chien du sol froid tout en assurant une ventilation optimale. Disponible en 3 tailles, le lit Leopet est à 46,80€ sur Ooba Ooba.

Alimentation

Accueillir son chiot, c’est aussi et surtout penser à son alimentation. Chez Ooba Ooba, on a sélectionné les croquettes Dado pour chiots de petite race (19,90€). 100% naturelle, la recette est élaborée à partir d’ingrédients issus de l’agriculture responsable et d’élevages contrôlés.

On peut les lui servir dans la double gamelle avec support Feliconcept (19,90€). Un accessoire à la fois pratique et confortable. Il est, en plus, antidérapant. Le support est en bois pour le côté esthétique, alors que les gamelles sont en acier inoxydables pour la durabilité.

Education

Autre aspect important de l’accueil du chiot : l’apprentissage de la propreté. Pour cela, Ooba Ooba propose les tapis alèses Mes Loulous. Caractérisés par leur grande capacité d’absorption de liquides et d’odeurs, ils sont disponibles en lots de 40 unités à 20,10€ sur la marketplace.

Pour l’éduquer par la récompense ou tout simplement lui faire plaisir, les savoureuses friandises Just Naturel seront parfaites. Chez Ooba Ooba, elles sont au tarif de 7,75€.

La sélection spéciale accueil de chiot d’Ooba Ooba comprend également ces accessoires utiles et pratiques :

La laisse Matchu Petchu : 1,5 mètre, 100% coton et bande nylon-polypropylène pour une bonne résistance – 30,99€

La médaille classique QR Code Petlova Tag : son QR Code contribue à augmenter les chances de retrouver son chiot en cas de fugue 21€

Le box de transport pour voiture Camon : sac de transport de chien pour voiture avec poche frontale, sangle et rembourrage intérieur – 44,90€

