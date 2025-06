À peine diplômée, cette jeune femme s’envole à 9 000 km de chez elle pour mener un projet destiné à sauver des chiens errants

Bryony Burns a fait ses études en gestion animale au sein de l’établissement Duchy College Rosewarne, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Diplômée à l’issue de l’année scolaire 2024, la jeune femme ambitieuse et grande amoureuse des animaux a décidé de quitter son pays pour s’envoler à 9000 kilomètres de là, sur l’île de Nosy Be, dans le nord de Madagascar. Sur place, elle a commencé à travailler avec l’association locale TSAP Travel. en mettant au point un projet consistant à venir en aide aux chiens errants. Le but ? Les sortir de la rue, les soigner et leur trouver un foyer aimant et bienveillant dans lequel ils pourront rester toute leur vie. “Nous effectuons également des nettoyages de plage avec la communauté locale et j'ai dispensé des cours d'anglais axés sur les animaux et leur bien-être”, a-t-elle par la suite expliqué à Cornwall’s Rewind Radio.

© duchy.ac.uk

La sensibilisation avant tout

Selon Bryony, aider les animaux de l’île commence avant tout par la sensibilisation et l'éducation de sa population. “Il faut encourager les habitants à garder les chiens hors de la rue pour leur bien et celui des animaux”, a-t-elle assuré. Avoir un chien exige des responsabilités à long terme et un respect tout particulier du bien-être animal : des notions très importantes que la jeune femme aimerait impérativement faire comprendre aux habitants à travers différentes initiatives et actions.

© duchy.ac.uk

A lire aussi : Ce chien venant d'être adopté est fou de joie en découvrant le confort d'un canapé dans sa nouvelle maison (vidéo)

“Nous sommes tous très fiers”

Interrogée à son tour, la responsable du programme d’études au Duchy College Rosewarne, Katie Blackstone, a tenu à faire part de sa fierté concernant le projet de son ancienne étudiante. “L’histoire de Bryony est un exemple inspirant de la manière dont un cours de gestion animale au Duchy College peut porter les étudiants. Ce projet passionnant l'a emmenée au-delà des frontières et dans un monde de nouvelles possibilités, en utilisant ses compétences en matière d'élevage, de conservation et de comportement animal pour avoir un impact global significatif. Nous sommes tous très fiers et heureux pour Bryony, et nous avons hâte de voir où son voyage la mènera ensuite”, a-t-elle déclaré.