La vidéo réconfortante d’un chien âgé et abandonné profitant enfin de ses vieux jours dans sa nouvelle maison (vidéo)

Bruce, un rescapé de l’abandon et du cancer, a été adopté en 2018 par une internaute connue sous le pseudonyme Bmliv sur TikTok. Sa vie s’est embellie depuis ce jour et il est choyé par sa famille aimante. Laquelle fait son possible pour que l’animal se sente bien et profite du quotidien.

Difficile de savoir ce qu’a vécu Bruce lorsqu’il vivait avec son ancien maître, jusqu’à ses 5 ans. Difficile également de comprendre les raisons qui ont poussé son propriétaire à l’abandonner contre un arbre, sans scrupules. Par chance, l’animal a été récupéré et placé dans un refuge. Bmliv a fait sa rencontre et a souhaité lui offrir une vie meilleure.

@bmliv77 / TikTok

Une famille aux petits soins

En plus de devoir composer avec les traumatismes de son passé, Bruce a développé plusieurs tumeurs après son adoption. Sa propriétaire aimante n’a jamais cessé de le soutenir et l’animal a finalement guéri. La femme a toujours souhaité le meilleur pour son canidé, qui représente beaucoup pour elle : « Je me sens tellement reconnaissante de pouvoir passer chaque jour avec lui », affirmait-elle.

Elle met tout en place pour que son chien s’épanouisse, d’autant plus qu’il vieillit et que sa mobilité n’est plus la même qu’autrefois. Pour qu’il se sente bien chez lui et en confort, elle a décidé de retirer le cadre de son lit. Il peut alors grimper sur celui-ci et profiter de sieste agréable, comme en témoigne une vidéo relayée par Newsweek.

Bruce ne pouvait pas espérer un meilleur foyer que celui dans lequel il est tombé. Les internautes semblent d’accord avec cela : « Ça, c’est de l’amour », écrivait une personne. « Toutes les choses spontanées que nous faisons pour eux en valent la peine », assurait quelqu’un d’autre.