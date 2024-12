Ce chien est tellement heureux d'accueillir le sapin de Noël qu'il a décidé de participer à sa décoration (vidéo)

Quand Noël approche et que le sapin est posé, tous les membres de la maisonnée sont appelés à participer à sa décoration. Kiba le chien l’a bien compris et n’a pas manqué d’apporter son concours à ce travail d’ornementation.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, les stars incontestées des foyers sont forcément les sapins de Noël. Si certains de nos amis de compagnie ne se montrent pas très cléments avec ces derniers, les malmenant, les faisant tomber et s’en prenant à ses guirlandes, boules et autres décorations, d’autres sont ravis de les voir trôner dans les salons.

Kiba fait manifestement partie de cette dernière catégorie. Il est complètement dans l’esprit des vacances et traite l’arbre de Noël avec tout le respect que celui-ci mérite.



kiba.aussie / Instagram

Vivant avec sa famille à Seattle dans l’Etat de Washington (Etats-Unis) et de race Berger Américain Miniature, Kiba est la vedette du compte Instagram « kiba.aussie » et ses aventures y sont suivies par 111 000 followers.

Ses propriétaires ont installé et décoré leur sapin de Noël assez tôt, dès le début du mois de novembre en l’occurrence. Ils expliquent cette mise en place notamment par le fait qu’ils voyagent énormément durant le mois de décembre.

Ce qui n’a pas été pour déplaire au chien, qui a décidé d’apporter sa contribution à l’embellissement de l’arbre. Il l’a fait à sa manière et son attitude est plus qu’adorable. On peut, en effet, voir dans une vidéo mise en ligne le 13 novembre 2024 et relayée par Parade Pets comment il a participé à la décoration du sapin.

Joie et fierté d’avoir contribué à la déco du sapin

Kiba est ainsi venu à plusieurs reprises auprès de l’arbre de Noël pour déposer quelques-uns de ses jouets en peluche préférés sur ses branches. Panda, poisson, poussin… Tous figurent désormais en bonne place sur le feuillage, accompagnant joliment les guirlandes lumineuses.

A lire aussi : Un chien amputé retrouve la joie de vivre en retournant au parc après un combat contre le cancer (vidéo)

La vidéo se conclut en beauté par un petit tour exécuté par le Mini Aussie, qui s’est effectivement dressé sur ses pattes arrière comme pour afficher sa fierté d’avoir accompli sa mission comme tous les autres membres de la famille.



kiba.aussie / Instagram