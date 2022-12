L'émouvante lettre au père Noël adressée par un chien sénior rêvant d'être adopté

Le père Noël exaucera-t-il le vœu de Sultan et de ceux qui prennent soin de lui ? Ce chien est le plus ancien pensionnaire du refuge SPA du Gers, situé à Ordan-Larroque (32) près d’Auch.

Postée sur la page Facebook de l’association et relayée par Le Journal du Gers, une lettre touchante adressée au père Noël et où la parole est donnée au quadrupède sénior, présente l’animal et exprime son espoir de se voir offrir le plus beau des cadeaux ; être adopté.

« Cher père Noël. A 10 ans, je suis actuellement le chien le plus vieux du refuge et le plus privilégié, j'ai droit à un box au chaud pour mes vieux os », peut-on lire en introduction de cet émouvant message.

L’auteur évoque ensuite les petites attentions dont Sultan fait l’objet de la part du personnel de la structure d’accueil gersoise et qui le rendent « fier d’y habiter ». Comme le fait de placer sa couverture dans la courette l’après-midi pour lui permettre de se détendre dehors.

A l’intérieur, le chien est bien au chaud, ce qui l’aide à avoir « moins mal aux articulations » et de profiter d’une « seconde jeunesse ».



SPA du Gers / Facebook

« Ne m’oublie pas, père Noël »

Décrit comme un « papi dynamique », Sultan s’entend à merveille avec les autres chiens et apprécie le fait que l’on s’occupe si bien de lui. Sa joie de vivre est une bénédiction pour tous ceux qu’il rencontre.

SPA du Gers / Facebook

« La seule chose qu’il me manque, c’est un foyer », poursuit l’auteur de la lettre, qui ajoute que Sultan espère au moins qu’on vienne faire sa connaissance. Personne, hélas, n’est venu lui rendre visite depuis son arrivée à la SPA du Gers.

« Ne m’oublie pas, père Noël », conclut le message. Espérons qu’il sera entendu…