Adopté et ramené à 4 reprises, ce toutou “mordilleur” cherche la famille qui révèlera tout son potentiel

La plupart du temps, l’adoption d’un chien dans un refuge se passe très bien. Et puis, il y a quelques exceptions, comme Canelo le toutou aux 2 visages. En effet, s’il est capable d’une très grande affection, il adore aussi se servir de ses dents. Jamais méchamment, juste pour attirer l’attention. Le problème, c’est qu’il est en demande constante, et que 4 familles ont déjà tenté de relever le défi, mais malheureusement sans succès.

Ce toutou aux airs angéliques s’appelle Canelo. Pourtant, avec son comportement, le prénom Mordillou aurait été plus juste. Pourquoi ? Parce qu’il communique essentiellement via ses dents. Mais revenons un peu en arrière.



© Nebraska Humane Society / Facebook

Canelo a été confié au refuge Nebraska Humane Society (États-Unis) par son maître qui n’était plus en mesure de s’en occuper. Le comportement du toutou a-t-il été provoqué par cet abandon, ou bien était-ce déjà sa véritable nature ? Impossible de le savoir. Toujours est-il que les membres de l’équipe se sont progressivement rendus compte d’un problème de comportement chez la boule de poils : il mordillait beaucoup .



© Nebraska Humane Society / Facebook

Pour le faire connaître auprès d’un large public, le personnel a posté un message de présentation sur Facebook. Canelo est ainsi décrit comme ayant “la capacité de régulation émotionnelle d'un bambin sous l'effet du sucre”. Nous voilà donc prévenus. La publication continue en décrivant précisément la source du problème : “Il exprime tous ses sentiments en mordillant. Excité ? Mordille. Ennui ? Mordille. Nerveux ? Mordille. Vous avez cligné des yeux ? Mordille”. Toutefois, il s’agit bien de mordillements et non de morsures. Le sang ne coule pas et les dents n’exercent qu’une légère pression sur la peau. Il n’y a donc rien de méchant dans ce comportement. Il peut cependant vite devenir agaçant.



© Nebraska Humane Society / Facebook

Suite à son abandon, Canelo a su charmer 4 familles. Malheureusement, son comportement est venu à bout de leur patience et le toutou a systématiquement réintégré le chenil. Conscient des difficultés que présente la boule de poils, Alec Rose, le responsable du marketing numérique à la Nebraska Humane Society, déclare à The Dodo : “Nous n'avons aucune rancune envers les personnes qui l'ont ramené ; chaque fois qu'il quittait le refuge, nous obtenions davantage d'informations à son sujet, ce qui nous a permis de mieux répondre à ses besoins”.

Ainsi, malgré les abandons, Canelo a commencé à faire d'énormes progrès grâce à l’équipe de soutien aux animaux du refuge. Pour Alec Rose, ce n’est donc qu’une question de temps avant que Mordillou – pardon Canelo – ne trouve enfin sa famille pour la vie.