Après avoir passé 11 jours cloîtré dans une cage par peur de sortir, ce chien fait ses premiers pas vers la liberté (vidéo)

Les membres de Cleo's Legacy, association du Kentucky (États-Unis), sont intervenus sur une propriété pour capturer un chien errant. En arrivant sur les lieux, ils ont fait face à un animal absolument traumatisé et méfiant. Le chien, nommé Mowgli, s’est renfermé sur lui-même à tel point qu’il préférait rester dans sa cage. Toutefois, ses bienfaiteurs ont obtenu une petite victoire récemment en le voyant quitter l’enclos.

Ces derniers savent à quel point il peut être difficile de créer un lien avec un canidé ayant vécu autant de stress. Alors, chaque regard ou petit progrès du quadrupède est déjà une réussite. Lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois, ils ont vite compris que les choses ne seraient pas simples.

Mowgli se trouvait dans le jardin d’une personne, qui a appelé l’association afin qu’il soit pris en charge. Des membres sont allés à sa rencontre et ont installé un piège non agressif pour le capturer. L’animal s’est laissé appâter par la nourriture placée à l’intérieur et la grille s’est refermée derrière lui. À partir de ce moment, il a décidé de ne plus sortir de la cage, et ce, même si la porte était laissée ouverte.

@cleos.legacy / TikTok

Doucement, mais sûrement

Mowgli a été placé dans un endroit calme pour se remettre de ses émotions. Sa cage a été posée sur le sol et le personnel a ouvert la portière. Il a ensuite laissé le chien décider du moment où il voudrait sortir. Les heures sont passées, mais Mowgli restait dans l’enclos. Finalement, il aura fallu attendre 11 jours pour qu’il décide de poser une patte dehors.

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, les internautes découvrent l’animal totalement incertain et méfiant en train de sortir de la cage. Il marche à tâtons vers son bienfaiteur, qui lui tend des friandises. Mowgli les récupère et mange même devant le sauveteur. Une situation inimaginable quelques jours avant : « Si vous avez déjà travaillé dans un refuge ou réhabilité un chien, vous savez à quel point ce moment est important », écrivait un porte-parole.

A lire aussi : Ben, le chien tant aimé par la communauté sportive, a rejoint les anges après avoir lutté contre son cancer

#UnderDogs #FosteringSavesLives #MowgliTheMagnificent #mowglisjourney ? Fix You - Dy Kamylle @cleos.legacy If you’ve ever worked in rescue or rehabbed a dog, you know how big this moment is. Mowgli has not come out of the corner when someone is in the room since we rescued him. But today? He not only came out—he let me hand-feed him while out of his safe corner in his crate that stays open. That’s huge. At Cleo’s Legacy, we take in the underdogs, the hard cases, the so-called “unadoptables.” But we don’t believe in that label. Just like people, these dogs need time to heal, to trust again. Many have been abandoned, neglected, or worse—but we see them for who they truly are, and we fight for them. Mowgli is just one example of why we do this. Every small victory gets us closer to giving these dogs the life they deserve. #WeAreTheirVoice

Depuis, Mowgli n’a cessé de progresser. Même s’il le fait à son rythme, ses petites avancées sont extrêmement encourageantes : « Chaque petite victoire nous rapproche de la vie que ces chiens méritent », partageait l’association.