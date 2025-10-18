Absent depuis une semaine, ce maître fait une surprise à ses 2 chiens et leur réaction est adorable (vidéo)

Nombreux sont les maîtres à avoir, un jour, tester leurs compagnons à 4 pattes. Déguisement, cachette, disparition soudaine à la David Copperfield… Tout est bon pour vérifier leur acuité. Pete Myers a voulu profiter de son absence d’une semaine pour mettre ses 2 Golden Retrievers à l’épreuve. Il n’aura pas été déçu du résultat.

Pete Myers possède 2 adorables boules de poils, des Golden Retrievers répondant aux noms de Jessie et Jasper. Il les adore ses toutous, et cet amour est réciproque. Un jour, Pete a dû s’absenter pour une semaine. Il a alors confié la garde de ses chiens à ses fils.

Au moment de rentrer, le maître des 2 canidés a souhaité leur faire une surprise . Avec la complicité de ses enfants, Pete a donc organisé une rencontre fortuite lors d’une promenade. Cette dernière s’est ainsi faite sous la pluie, sur une petite route de campagne déserte. Jessie et Jasper allaient dans un sens, et leur humain dans l’autre.



© @petes_goldenadventures / Instagram

Si Jasper était tenu en laisse, Jessie pouvait laisser libre cours à ses déambulations. Puis, arrive le moment de la rencontre. La chienne voit cet inconnu qui approche, le visage recouvert par la capuche de son imperméable. Curieuse, elle décide de l’accoster, reniflant timidement sa main. C’est à ce moment que la scène prend une tournure touchante . Réalisant que l’inconnu n’était autre que son maître, Jesse se détourne alors de son chemin pour le suivre. Lorsque Jasper se rend compte à son tour que son humain adoré est de retour, les 2 toutous laissent exploser leur joie, toutes queues frétillantes.

Interrogé par Newsweek , Pete se souvient : “C'était difficile de les ignorer après une semaine sans les voir, mais nous avons essayé d'être aussi naturels que possible pour voir leur réaction”. Il ajoute ensuite : “J'ai adoré la façon dont [Jesse] a soudainement senti mon odeur sur ma main. C'était comme si elle se disait : « Attends une minute, c'est mon père. Que fait-il ici et pourquoi m'ignore-t-il ? »”.

Eh oui ! comme l’a judicieusement fait remarquer un internaute, on peut réussir à tromper les chiens, mais pas leur odorat !