Cette chienne s’assoit tous les jours à un endroit précis pour une raison bien particulière qui bouleverse ses propriétaires

Le décès d’un animal est un événement marquant pour toute une famille. Koda, une Husky, a vécu son deuil à sa manière, en conservant une partie des habitudes sa défunte sœur canine. Sur TikTok, une vidéo de la chienne assise dans la cour de sa maison a particulièrement ému les internautes.

Koda et Kiska étaient inséparables, devenues « meilleures amies » quasiment dès le jour de leur rencontre. Leur propriétaire expliquait à Newsweek que cette amitié aura duré « pendant six ans ». Le joli quotidien de ce duo a pris fin suite à la disparition de Kiska, touchée par un cancer foudroyant.

@kiskaandkoda / Instagram

Une famille dévastée

Cette famille et ses deux chiennes étaient très soudées. Kisba, une Husky aussi, a reçu son diagnostic de tumeur au cœur et la maladie l’a emportée encore plus rapidement que prévu. Koda a pleuré et pleure encore la disparition de sa meilleure amie. Dans son quotidien, cela s’exprime par l’impossibilité de dire adieu à des habitudes qui étaient si chères à son alter ego. Un clip récemment publié sur TikTok montre la puissance du souvenir qui habite encore Koda.

@kiskaandkoda / Instagram

« C’était son endroit préféré »

Les propriétaires de Koda ont fait face à l’attitude singulière de leur chienne, qui a exprimé son deuil à sa façon. Les propriétaires expliquaient : « Koda était si triste et a commencé à aller s’asseoir à la place de Kiska. Elle aimait cet endroit et regardait les écureuils et les oiseaux ». Cet emplacement aussi émouvant que réconfortant procure une forme de bien-être à la chienne expliquait la propriétaire : « Je sais qu’elle y va pour se sentir proche d’elle et penser à elle », ajoutait-elle.

Un comportement de deuil qui émeut les internautes

À travers la vidéo, la tristesse de la chienne est palpable. Les internautes adressent des messages de soutien à cette famille qui traverse une période très difficile. L’un d’eux exprimait : « Je crois fermement que les chiens pleurent une perte. Je parie qu’elle lui manque beaucoup ». Le deuil chez le chien s’exprime de manière parfois très particulière. Du manque d’appétit, à une perte de plaisir globale, tous les changements et les comportements inhabituels sont à surveiller chez nos compagnons. Leur tristesse n’est jamais à négliger. Le comportement de Koda est particulièrement parlant, et montre à quel point la mémoire des chiens peut être empreinte de souvenirs précis, de sensations.