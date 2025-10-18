Cette chienne s’assoit tous les jours à un endroit précis pour une raison bien particulière qui bouleverse ses propriétaires
Le décès d’un animal est un événement marquant pour toute une famille. Koda, une Husky, a vécu son deuil à sa manière, en conservant une partie des habitudes sa défunte sœur canine. Sur TikTok, une vidéo de la chienne assise dans la cour de sa maison a particulièrement ému les internautes.
Koda et Kiska étaient inséparables, devenues « meilleures amies » quasiment dès le jour de leur rencontre. Leur propriétaire expliquait à Newsweek que cette amitié aura duré « pendant six ans ». Le joli quotidien de ce duo a pris fin suite à la disparition de Kiska, touchée par un cancer foudroyant.
Une famille dévastée
Cette famille et ses deux chiennes étaient très soudées. Kisba, une Husky aussi, a reçu son diagnostic de tumeur au cœur et la maladie l’a emportée encore plus rapidement que prévu. Koda a pleuré et pleure encore la disparition de sa meilleure amie. Dans son quotidien, cela s’exprime par l’impossibilité de dire adieu à des habitudes qui étaient si chères à son alter ego. Un clip récemment publié sur TikTok montre la puissance du souvenir qui habite encore Koda.
« C’était son endroit préféré »
Les propriétaires de Koda ont fait face à l’attitude singulière de leur chienne, qui a exprimé son deuil à sa façon. Les propriétaires expliquaient : « Koda était si triste et a commencé à aller s’asseoir à la place de Kiska. Elle aimait cet endroit et regardait les écureuils et les oiseaux ». Cet emplacement aussi émouvant que réconfortant procure une forme de bien-être à la chienne expliquait la propriétaire : « Je sais qu’elle y va pour se sentir proche d’elle et penser à elle », ajoutait-elle.
Un comportement de deuil qui émeut les internautes
À travers la vidéo, la tristesse de la chienne est palpable. Les internautes adressent des messages de soutien à cette famille qui traverse une période très difficile. L’un d’eux exprimait : « Je crois fermement que les chiens pleurent une perte. Je parie qu’elle lui manque beaucoup ». Le deuil chez le chien s’exprime de manière parfois très particulière. Du manque d’appétit, à une perte de plaisir globale, tous les changements et les comportements inhabituels sont à surveiller chez nos compagnons. Leur tristesse n’est jamais à négliger. Le comportement de Koda est particulièrement parlant, et montre à quel point la mémoire des chiens peut être empreinte de souvenirs précis, de sensations.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
