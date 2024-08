Ce Chien de Saint Hubert retrouve son âme de chiot en réalisant que son voisin et meilleur ami est rentré de vacances (vidéo)

Clifford a pour meilleur ami et compagnon de jeu un autre chien appelé Boomer et habitant la maison voisine. Ce dernier était toutefois absent ces derniers temps, car il était en vacances avec sa famille. A son retour, le Bloodhound a laissé exploser sa joie dès qu’il s’en est rendu compte. Sa maîtresse a eu la bonne idée de filmer la scène et de la partager sur TikTok.