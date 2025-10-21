Adopté puis ramené au refuge moins d’un an après, ce chien aveugle attend qu’on daigne lui donner sa chance

Quand on est un chien âgé et, de surcroît, aveugle, trouver une famille pour la vie est un défi supplémentaire. Darwin a cru un moment que son séjour au refuge était un lointain souvenir. Pourtant, moins d’un an après avoir été adopté, il est retourné au chenil. Depuis, ce brave toutou atteint de cécité attend désespérément un foyer chaleureux où couler des jours paisibles.

Né en novembre 2015, Darwin est un croisé Labrador et Terre-Neuve qui approche de sa dixième année. Outre son âge avancé, ce magnifique toutou à la sombre toison est aveugle. Pour un chien en refuge, cela équivaut à une double peine.

Jusqu’à présent, Darwin n’a pas eu une vie facile. Déjà abandonné par le passé, il a été retrouvé dans la rue, livré à lui-même. Il a ensuite intégré la SPA de Strasbourg en novembre 2024 pour son neuvième anniversaire donc.



© s.p.a.refuge.strasbourg / Facebook

Cependant, la chance semblait tourner pour Darwin lorsque, quelques mois plus tard, il a été adopté . Pour la boule de poils, cela devait être un adieu définitif aux locaux du refuge. Hélas, en septembre dernier, soit moins d’un an après son adoption, la pauvre bête a, de nouveau, intégré la structure de la SPA de Strasbourg. Son rêve prenait alors brutalement fin.

Pourtant, Darwin est un brave toutou. Selon les propos du refuge, relayés par Actu.fr , si le canidé est aveugle, “cela ne lui a pas enlevé sa gaieté ni son optimisme. C’est un chien agréable [...], appréciant les promenades, les câlins, les gratouilles et les gourmandises”.



© s.p.a.refuge.strasbourg / Facebook

A lire aussi : Ce chien qui adore la piscine déjoue toutes les règles pour s'y offrir une baignade à l'insu de sa famille (vidéo)

Bien évidemment, sa cécité doit être prise en compte , et ses futurs adoptants devront être patients, le temps qu’il se repère dans son nouvel environnement. La SPA précise qu’une maison de plain-pied avec un jardin bien clos serait l’idéal. Darwin n’apprécie pas spécialement les représentants de la gent féline. En revanche, il peut s'accommoder de la présence d’une congénère stérilisée.

Finalement, tel le vénérable toutou qu’il est, Darwin, n’aspire qu’à trouver “un mode de vie calme, tranquille, posé et régulier”. Alors, pour son dixième anniversaire, faites-lui un joli cadeau et offrez-lui un foyer apaisant. Sinon vous pouvez aussi diffuser son histoire, afin qu’il ait plus de chances de trouver enfin une famille pour la vie.