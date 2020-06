Abandonnés sous une autoroute ces deux caniches ne croyaient plus en l'Homme

© Hope for Paws

Un chien et sa sœur s’étaient réfugiés au fond des égouts sous une autoroute. Terrifiés par les humains, ils ne se laissaient approcher par personne, rendant leur sauvetage particulièrement compliqué. Des bénévoles ont malgré tout tenu à relever le défi.

Par une chaude journée d’été, Eldad Hagar, fondateur de l’association californienne Hope for Paws, apprenant que 2 chiens vivaient sous une autoroute à Los Angeles. Il s’est alors rendu sur place avec une autre bénévole, Vanessa Enriquez, et a vu les Caniches en question, frère et sœur, cachés tout au fond de l’égout.

Une famille leur laissait tous les jours de la nourriture et de l’eau, mais les canidés, qui avaient très peur, refusaient de se laisser approcher, rapporte The Dodo. Eldad Hagar et Vanessa Enriquez ont procédé très doucement pour ne pas les effrayer davantage. Le pelage des chiens, qui était blanc à l’origine, avait viré au gris à cause de la saleté environnante.

Hagar et Enriquez leur ont parlé à voix basse pour les rassurer. Ils ont réussi à passer une laisse autour du cou de chacun, puis ont commencé à les tirer très lentement vers eux. Le mâle, qui protégeait sa sœur, s’est davantage laissé faire que la chienne, qui avait encore plus peur. Mais les bénévoles l’ont réconfortée et ont finalement pu la ramener à eux à son tour.

Ils ont emmené les Caniches dans une clinique vétérinaire, où ils ont reçu les soins nécessaires.

Les chiens ont ensuite eu droit à un bon bain et à une séance de toilettage, desquels ils sont sortis totalement transformés. Ils ont ainsi retrouvé leur belle robe blanche. Eldad Hagar les a appelés Cola et Pepsi.

Les chiens se sentaient visiblement bien mieux. Ils ont même eu une surprise : la visite de la famille qui les nourrissait lorsqu’ils vivaient encore sous l’autoroute.

Cola et Pepsi ont été confiés au refuge Maltese Rescue California en attendant d’être adoptés.

Voici leur sauvetage en vidéo :

