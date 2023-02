Abandonnés ensemble dans un champ, c’est aussi côte à côte qu’un chien et un chat veulent connaître un nouveau départ

L’histoire de Sassy la chienne et de Shadow le chat est digne d’un film. Leurs noms sont d’ailleurs inspirés d’une œuvre du grand écran. Les 2 animaux ont été secourus ensemble et ne peuvent absolument pas se passer l’un de l’autre.

De compagnons d’infortune à membres d’une même famille ? C’est ce qu’espère l’équipe du service animalier du comté de Jackson, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), depuis qu’elle a pris en charge un adorable duo d’amis. Il s’agit d’un chat et d’une chienne, et leur sauvetage est rapporté par People.

Un homme avait découvert 2 chiens et un chat qui avaient récemment été abandonnés dans un champ. Les 3 animaux étaient très maigres, épuisés et affamés.

L’un des canidés a été adopté dans la foulée par la personne en question, tandis que le 2e et le félin ont été admis au refuge du comté. D’après Lydia Sattler, directrice du service animalier, le personnel a tout de suite pensé à « L’Incroyable Voyage » en accueillant les 2 quadrupèdes.



Jackson County Animal Shelter

Le film sorti en 1993 raconte l’épopée de 3 animaux séparés de leur famille et tentant de rentrer chez eux. D’ailleurs, la chienne et le chat ont été nommés d’après ses protagonistes ; le félin a été appelé Shadow, comme le Golden Retriever de « L’Incroyable Voyage », et son amie a reçu le nom de Sassy, en référence au chat du récit.

D’emblée, le personnel du refuge a pu voir à quel point Shadow et Sassy étaient attachés l’un à l’autre. Ils « étaient blottis l'un contre l'autre. La chienne a laissé le chat manger dans sa gamelle, assis juste à côté d'elle », racontait Lydia Sattler à People.

« Habituellement, lorsque les chats sont abandonnés quelque part, ils s'en vont et se cachent, poursuivait la directrice. Donc le fait que [Shadow] soit resté avec les chiens, qu’il soit monté dans le camion et se soit couché sur la chienne, c’est vraiment incroyable ».

A lire aussi : Un chiot se fait attaquer par un chien lors d’une balade, et ses blessures sont si graves qu’elles sont du jamais-vu pour les vétérinaires

Prêts à être adoptés

Leur complicité est telle qu’ils perdent leur calme dès qu’on les sépare. C’est ce qui s’est passé quand ils ont été stérilisés après leur arrivée au refuge. Quand le chat est parti, la chienne pleurait. Quand c’est cette dernière qui a été opérée, Shadow n’arrêtait pas de miauler.

Ils ont donc été placés dans le même box et attendent désormais qu’on leur trouve une famille aimante. Pour Lydia Sattler et ses collègues, l’idéal serait évidemment que Shadow et Sassy soient adoptés ensemble.