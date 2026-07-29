Abandonnés en plein milieu d'énormes inondations des centaines de chiens et chats sont sauvés par une association

Des centaines de chiens et chats ont été sauvés des inondations dévastatrices qui ont frappé le centre du Texas, grâce à une vaste opération de secours menée par une association de protection animale. Les bénévoles ont découvert des scènes poignantes, avec des animaux piégés dans des conditions particulièrement critiques.

Basée, comme l'indique son nom, à Austin dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), l'association Austin Pets Alive! se tient constamment prête à porter secours à des animaux en détresse. Nous avions d'ailleurs relayé plus d'un sauvetage réussi par cette organisation, notamment ceux de Snoots, chien de 12 ans pour qui tous les espoirs semblaient avoir disparu, et de sa congénère Elle, dont l'adoption avait été fêtée par toute l'équipe.

A la mi-juillet 2026, Austin Pets Alive! a massivement mobilisé ses équipes pour intervenir dans des secteurs touchés par d'importantes inondations, dans le centre du Texas. L'objectif était de sauver autant de chiens et de chats que possible, bon nombre de ces derniers ayant été abandonnés par leurs familles parties dans la précipitation.



Austin Pets Alive!

L'une de ces opérations a eu lieu dans un quartier presque entièrement inondé. Les bénévoles ont pu y accéder, malgré la fermeture de l'ensemble des voies qui y menaient, grâce à l'aide des pompiers locaux.

Les membres d'Austin Pets Alive! ont ainsi passé 3 heures à localiser les animaux de compagnie laissés sur place et les mettre en sécurité. Ils ont trouvé des chiens enfermés dans des cages en grande partie submergées et un chaton prisonnier d'une cage à oiseaux.



Austin Pets Alive!

Les rescapés ont été transportés par tous les moyens possibles imaginables : à la force des bras, dans des brouettes… Les équipes ont ensuite tenté de retrouver les propriétaires de ces animaux afin de les leur rendre.

🚨 Quels risques sanitaires après une inondation ? 📖 D'autres sauvetages d'Austin Pets Alive! 🐾 Comment aider les animaux en catastrophe ? Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



Austin Pets Alive!

Austin Pets Alive! n'est pas intervenue qu'auprès des particuliers lors de ces inondations. Elle est également venue en aide aux refuge locaux pour prendre en charge leurs pensionnaires et ainsi leur permettre de libérer des places.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas fait tout ce qui est en notre pouvoir »

« Lorsqu'une catastrophe de cette ampleur survient, les refuges publics peuvent accueillir jusqu'à 10 fois plus d'animaux perdus que d'habitude. Les animaux dont le délai légal de garde est déjà expiré sont souvent euthanasiés afin de libérer de la place. Nous sommes là pour mettre ces animaux en sécurité avant que cela ne se produise », explique Ellen Jefferson, présidente-directrice générale d'Austin Pets Alive!, à The Dodo .



Austin Pets Alive!

L'association texane a secouru et hébergé plus de 270 animaux touchés par la catastrophe naturelle. « Nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur des dégâts subis par ces communautés, mais nous savons que leurs refuges sont poussés au-delà de leurs capacités. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas fait tout ce qui est en notre pouvoir », conclut Ellen Jefferson.

L'info Woopets : pourquoi l'eau des inondations représente-t-elle un risque sanitaire pour les animaux ?

Les eaux de crue sont rarement saines. Elles peuvent contenir des bactéries, des parasites, des hydrocarbures, des produits chimiques ou encore des débris susceptibles de provoquer des blessures.

Même si un chien ou un chat paraît en bonne santé après avoir été secouru, il peut avoir ingéré de l'eau contaminée ou souffrir d'irritations cutanées, de troubles digestifs ou d'infections qui ne se manifestent que quelques heures ou quelques jours plus tard.

Après une exposition à une inondation, un examen vétérinaire est donc recommandé. Il permet de détecter d'éventuelles complications précoces et de vérifier si des soins ou un traitement antiparasitaire sont nécessaires.