L'équipe d'un refuge est au complet pour fêter l'adoption d'une chienne ayant attendu ce grand jour pendant 4 ans

Elle s’appelle… Elle ! Pendant environ 1400 jours, cette chienne a rêvé du moment où elle quitterait son box de refuge aux côtés de sa famille pour toujours et sa patience a enfin été récompensée.



Elle était arrivée au refuge Austin Pets Alive! (APA!), situé dans l’Etat du Texas, en décembre 2020 après un court séjour dans une petite structure d’accueil locale.

Même si elle se montrait craintive et réservée, l’équipe d’APA! restait confiante quant à ses chances de trouver rapidement un foyer. Cela n’a pourtant pas été le cas. Sa nervosité la desservait, amenant les visiteurs à lui préférer des pensionnaires plus enthousiastes et détendus.

Elle s’est peu à peu rapprochée des membres du personnel d’Austin Pets Alive!, notamment la comportementaliste canin Kaitlan Warmbrod avec laquelle elle s’est véritablement liée d’amitié. La chienne débordait d’affection et ne demandait qu’à se voir offrir l’occasion d’en donner.



« Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je faisais mes débuts chez APA!, raconte Kaitlan Warmbrod à The Dodo. Nous avons commencé par jouer à chercher, et quand je suis partie, elle est devenue triste et est tombée sur mes genoux. Elle prenait normalement un certain temps pour s'habituer aux gens, mais elle était attachée à moi. Après cela, je me suis beaucoup investie parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était restée si longtemps au refuge. »

L’association a parlé d’Elle sur les réseaux sociaux et l’une de ces publications a attiré l’attention d’un homme prénommé John. Il a été ému en apprenant qu’elle attendait sa chance depuis si longtemps et a demandé à la rencontrer.

« Le temps et les efforts que nous consacrons à chaque chien en valent la peine »

John avait de l’expérience avec les chiens craintifs et sentait qu’il était prêt à ouvrir les portes de son foyer à Elle en tant que famille d’accueil. Il lui a rendu visite à plusieurs reprises pour qu’elle s’habitue à sa présence.

La chienne a finalement pu quitter le refuge. Son départ a été célébré comme il se doit, Austin Pets Alive! ayant organisé une petite fête en son honneur.



Elle était ravie de voir tous ses amis réunis. Elle a même eu droit à un savoureux gâteau au beurre de cacahuète.



L’alchimie avec John est telle que ce dernier envisage désormais de l’adopter. Une nouvelle que l’équipe d’Austin Pets Alive! a évidemment accueilli avec une grande joie. « Le temps et les efforts que nous consacrons à chaque chien en valent la peine si cela signifie lui trouver une famille d'accueil ou un adoptant », conclut Kaitlan Warmbrod.

