Abandonnés dans un logement inoccupé et contraints de manger leurs excréments, ces 2 chiens sont aujourd'hui soignés et en sécurité

2 jeunes chiens ont été abandonnés dans un logement après un déménagement. Livrés à eux-mêmes, Abysse et Vector ont été retrouvés dans un état dramatique avec la peau sur les os. La faim les avait poussés à manger leurs excréments pour ne pas mourir. Heureusement, un signalement a été effectué auprès de l’association Action Protection Animale (APA), qui les a sauvés. Aujourd’hui, les petits rescapés de la cruauté humaine sont entre de bonnes mains et bénéficient de nombreux soins.

« Les voisins ont bien tenté d’intervenir, mais les autorités sont restées sourdes à leurs appels à l’aide jusqu’ à ce qu’enfin, ce signalement parvienne à Action Protection Animale, indique l’association sur son site web, ce ne fut pas simple de faire bouger les choses, mais nous avons obtenu que la porte soit fracturée. »

« Immédiatement, une vague d’odeurs insupportables s’échappe des lieux, faisant craindre le pire, puis très vite, deux petits museaux apeurés apparaissent, venant atténuer nos craintes », ajoute-t-elle. Il s’agissait d’Abysse (10 mois) et de Vector (2 ans), 2 chiens abandonnés par leur propriétaire qui a décidé de déménager sans eux.

© Action Protection Animale

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Livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture

Les chiens, livrés à eux-mêmes depuis le départ de leur tortionnaire, n’avaient plus que la peau sur les os. Leurs muscles avaient tellement fondu, qu’ils peinaient à se maintenir debout. « Extrêmement dénutris et déshydratés, ils se jettent sur l’eau mise à leur disposition, comme si leur vie en dépendait », souligne APA.

Cette dernière explique que les pauvres canidés « ont fini par avaler ce qu’ils avaient pour ne pas mourir : leurs excréments et leurs urines noircies de déshydratation ». Comme l’écrit l’association, « seul un monstre est capable d’une telle horreur ».

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Une plainte déposée

Après avoir vécu une épreuve aussi insoutenable, Abysse et Vector sont tout simplement heureux de ne plus être abandonnés aux griffes de la solitude. À la suite de leur sauvetage, ils ont été conduits chez un vétérinaire qui les a hospitalisés.

« Leurs organes ont terriblement souffert et une alimentation inadaptée ou trop rapide peut les tuer, déclare l’association, ils sont désormais sous la protection d’APA qui a déposé plainte contre le monstre responsable de leur souffrance. En attendant qu’il soit retrouvé, nos efforts se concentrent sur eux, leurs soins et leur guérison. »

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Le conseil de Woopets : que faire si un animal est abandonné dans un logement inoccupé ?

Découvrir qu’un animal a été abandonné dans un logement inoccupé est une situation urgente qui nécessite une réaction rapide. Si vous entendez des bruits, des miaulements ou des aboiements provenant d’un logement dont les occupants sont partis, commencez par alerter le propriétaire, le syndic ou le bailleur afin de vérifier la situation.

Si l’animal semble abandonné et en danger (absence d’eau, de nourriture, signes de détresse ou de faiblesse), contactez sans attendre les services de police ou de gendarmerie, ainsi qu’une association de protection animale. Ces organismes pourront évaluer la situation et engager les démarches nécessaires pour secourir l’animal dans le respect de la loi.

Il est important de ne pas tenter d’entrer dans le logement par vos propres moyens, même avec de bonnes intentions, car cela pourrait constituer une infraction. N’hésitez pas, si possible, à recueillir des preuves utiles (photos, vidéos, témoignages, dates des constatations…) pour faciliter l’intervention des autorités.

Une intervention rapide peut non seulement sauver sa vie, mais aussi permettre de faire reconnaître les responsabilités de son propriétaire.