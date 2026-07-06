Un chien héroïque aboie pour réveiller son maître et le sauver d'un incendie causé par des feux d'artifice

Manifestement provoqué par un feu d’artifice non maîtrisé, un incendie s’est déclaré dans une maison californienne dont les occupants, un homme et son chien, ont pu sortir à temps grâce à l’alerte donnée par l’animal.

Le samedi 4 juillet 2026, on fêtait le 250e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis. Pour l’occasion, des feux d’artifice étaient tirés un peu partout dans le pays ce soir-là. Une activité pyrotechnique intense qui n’a pas été sans conséquences sur les chiens. Comme chaque année, beaucoup d’entre eux sont effrayés par les déflagrations, et certains le sont tellement qu’ils fuguent.

Les feux d’artifices peuvent aussi être à l’origine d’incendies. Cela a été le cas à Fresno (Californie), où la vigilance d’un chien a permis à son maître, qui était endormi, et à lui-même de sortir à temps de la maison et d’échapper aux flammes, rapportait le Fresno Bee le dimanche 5 juillet.

Leur domicile se trouve sur Wilson Avenue. Peu après 23 heures locales samedi, des flammes ont jailli à l’arrière de la maison, vraisemblablement déclenchées par un feu d’artifice.

Le propriétaire dormait, mais pas son ami à 4 pattes qui s’est mis à aboyer, le réveillant ainsi in extremis. « Il est sorti de la maison pour vérifier ce qui se passait et a découvert un incendie à l'arrière de son habitation », raconte Tony Escobedo, chef de bataillon des pompiers de Fresno (Fresno Fire Department).



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Sans perdre un instant, le duo est allé se mettre à l’abri. Alertés, les pompiers sont arrivés peu après pour maîtriser l’incendie, qui s’est propagé à une propriété voisine inoccupée, ainsi qu’à plusieurs véhicules stationnés à proximité. Des lignes électriques ont également été endommagées.

14 incendies en l'espace de 2 heures

Alors que les pompiers étaient en pleine action dans le quartier, des feux d’artifice continuaient d’être tirés.

Cette nuit-là, le Fresno Fire Department est intervenu sur 14 incendies d’habitations en l’espace de 2 heures, d’après Tony Escobedo. « Chaque 4 juillet, nous nous préparons à ce type de situation. Chaque année, nous faisons face à ce genre d'activité. Le ciel s'est illuminé de toutes parts […]. Nous sommes sollicités partout », explique le chef de bataillon, qui appelle les citoyens à la vigilance et à la responsabilité.

Un appel qui est tout aussi valable sous nos cieux, le 14 juillet et ses feux d’artifice approchant à grands pas.

Le conseil Woopets : protéger son chien pendant les feux d’artifice du 14 juillet ?

Le soir du 14 juillet, mieux vaut anticiper pour éviter que votre chien ne soit pris de panique. Si possible, gardez-le à l'intérieur, dans une pièce calme où il se sent en sécurité, en fermant portes, fenêtres et volets afin d'atténuer les bruits et les éclairs. Vous pouvez également laisser une musique douce ou la télévision allumée pour masquer une partie des détonations.

Evitez de sortir votre chien au moment des tirs. Faites-lui faire une longue promenade en fin d'après-midi ou en début de soirée, avant les festivités, afin qu'il puisse se dépenser et faire ses besoins dans le calme. Pendant les feux d'artifice, ne le laissez jamais seul dans le jardin, même si celui-ci est clôturé : un chien effrayé peut tenter de s'échapper en escaladant la clôture ou en creusant sous cette dernière.

Pensez aussi à vérifier que son identification (puce électronique) est bien à jour. En cas de fugue, cela augmente considérablement les chances de le retrouver rapidement. L’équiper d’un dispositif de géolocalisation (collier GPS…) peut également être utile.