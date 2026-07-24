Abandonnés dans des circonstances énigmatiques près d'une rivière du Gard, 9 chiots sont secourus par 2 associations et placés en familles d'accueil

Dans le Gard, 9 chiots croisés Malinois ont été sauvés après avoir été retrouvés abandonnés dans des cartons près d’un cours d'eau. Pris en charge par 2 associations, ils ont rejoint des familles d’accueil où ils sont désormais en sécurité, tandis que les circonstances de leur abandon restent troublantes.

Le lundi 13 juillet 2026, non loin d'Alès (30), un homme a appelé l'association Toutous et Minous pour l'informer qu'il venait de découvrir 10 chiots croisés Bergers Belges Malinois abandonnés dans des cartons, près d'une rivière.

Peu après, 9 petits canidés ont été remis à l'organisation nîmoise présidée par Gloria Feron. L'intéressé, propriétaire d'une Malinoise, a expliqué que le 10e n'avait malheureusement pas survécu, rapporte ICI.fr .

Gloria Feron doute du récit livré par l'homme. Elle pense d'ailleurs qu'il pourrait être l'auteur de cet abandon. Le scénario probable : les chiots auraient été mis au monde par sa chienne à la suite d'un accouplement non voulu avec un mâle d'une autre race.

Quoi qu'il en soit, Toutous et Minous est rapidement passée à l'action en prenant les jeunes loulous de 2 mois en charge, avec l'aide d'une association amie. La première a recueilli 4 des chiots et l'organisation partenaire a admis les 5 autres.

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Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

« Arrêtez de prendre des animaux si vous ne pouvez pas vous en occuper »

Ils ont tous été confiés à des familles d'accueil, où ils reçoivent l'attention et le soin dont ils ont besoin pour bien grandir. Ils ne sont pas encore prêts pour l'adoption.

« Nous les avons pris pour les sauver, afin qu'ils ne soient pas dispersés ou donnés n'importe comment », peut-on lire sur la page Facebook de Toutous et Minous.

Le sauvetage de ces chiots intervient alors que l'équipe de l'association gardoise, qui ne bénéficie pas de subventions, ne sait plus où donner de la tête face à la recrudescence des abandons d'animaux. « C'est devenu la mode d'abandonner son chien ? », se demande Gloria Feron auprès d'ICI.fr. « Arrêtez de prendre des animaux si vous ne pouvez pas vous en occuper ».

Le conseil Woopets : que faire si l’on se retrouve avec une portée de chiots non désirée ?

Une naissance imprévue peut vite devenir difficile à gérer, mais abandonner des chiots les expose à de graves dangers (faim, maladies, accidents, traumatismes), en plus d'être illégal. Des solutions existent :