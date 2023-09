Une chatte et son chaton, piégés sous une montagne de cartons, déclenchent une intervention délicate

C’est un sauvetage « extraordinaire » qui s’est déroulé dans la ville de Kirkby, en Angleterre. Les employés d’un grossiste ont été choqués en découvrant qu’une chatte et son chaton étaient pris au piège sous une montagne de cartons destinés au recyclage…

Il y a quelques semaines, près de Liverpool (Angleterre), les employés d’une entreprise ont entendu des bruits inquiétants en provenance d’un conteneur de recyclage rempli de cartons. Lorsqu’ils sont allés vérifier d’où venaient ces bruits, ils ont découvert un chat et un chaton, rapporte le Liverpool Echo.

Selon le personnel, la chatte serait entrée à l’intérieur pour donner naissance à son chaton, et s’était retrouvée piégée alors que le conteneur se remplissait de plus en plus de cartons. Rapidement, les agents ont contacté les bénévoles de la RSPCA pour leur venir en aide.

Une opération complexe

« Ils ont dû rester coincés à l’intérieur dans une chaleur étouffante, sans eau ni nourriture, et ce, pendant plusieurs jours », a déclaré Vicki Brooks, inspectrice de la RSPCA. Cette dernière a passé 5 heures à retirer les morceaux de cartons les uns après les autres, dans le but d’atteindre les 2 félins.

« C’est le sauvetage le plus extraordinaire auquel j’ai assisté en 21 ans de carrière, a-t-elle ajouté. Je ne sais pas comment les chats ont pu survivre. Il y avait des tonnes de cartons serrés jusqu’au plafond du conteneur, et ils n’avaient pas de place pour bouger. »

Elle poursuit : « Il faisait incroyablement chaud et il y avait peu d'air. La mère n'avait manifestement pas mangé depuis au moins 2 jours et, pendant ce temps, elle essayait de nourrir et de prendre soin de son chaton nouveau-né. Ils auraient très bien pu être écrasés par des chutes de cartons ou succomber à la chaleur. »

Une maman portée disparue

Joanne Macdonald, une autre inspectrice, et Scarlett Sanderson, stagiaire à la RSPCA, ont pris le relais suite au départ de Vicki Brooks. Malheureusement, à leur arrivée, il n'y avait plus aucun signe de la chatte adulte, qui aurait eu suffisamment d'espace pour sortir elle-même du conteneur. Actuellement, des efforts sont déployés pour la retrouver, lui faire subir un examen de santé et la faire stériliser.

RSPCA Wirral & Chester Branch

Le chaton, lui, a été découvert à l’autre bout du conteneur. Grâce aux précautions prises par ses bienfaiteurs, il n’a pas été blessé lors de son sauvetage. Il a été nommé Biff, puis il a rejoint le centre de réadaptation de la RSPCA, situé à Wallasey, où il s’est fait de nouveaux amis félins (Chip et Kipper), et où il se remet tranquillement de sa mésaventure.