Abandonnés, affamés et prisonniers d’une maison laissée à l’abandon, 7 chiots trouvent enfin le réconfort dans des bras bienveillants

C’est sur l’île d’Hawaï que ce sauvetage de grande envergure s’est déroulé, prenant place dans une maison abandonnée. Le refuge local, dirigé par Maraya Pierro s’est mobilisé suite aux sollicitations pour intervenir dans un lieu particulièrement compliqué d’accès : la terrasse d’une piscine. Au total, 7 chiots ont pu être secourus et mis entre de bonnes mains.

C’est la directrice qui a tout d’abord reçu un appel de la part de sa mère âgée de 80 ans. Alors qu’elle était en train de vider une maison abandonnée, elle a entendu des chiots visiblement affamés, pleurer. Les boules de poils étaient inaccessibles, se trouvant sous une terrasse. Bénévoles et inconnus se sont mobilisés pour venir en aide à cette tribu mal-en-point.

« Oh mon dieu, je ne sais pas quoi faire pour ces chiots »

La première pensée de Maraya a été celle-ci : « Je ne sais pas quoi faire ». En effet, le sauvetage à venir s’annonçait complexe, avec un accès quasiment impossible à la cachette des chiots. C’est en compagnie des bénévoles de l’association Rescue Kitties of Hawaii, de sa mère et de ses amis que Maraya s’est rendue sur le pont, à Moloka’i, dans la zone la plus reculée de l’île. Le doute et l’appréhension étaient palpables : « Je n’avais aucune idée de ce que j’allais trouver, parce que personne ne pouvait voir les chiots ».

Une situation attristante

Sur place, Maraya en a appris plus à propos de la situation de la portée de chiots. Abandonnée, la maison a été habitée jusqu’à il y a un an par une famille qui a dû quitter les lieux soudainement. Ce départ s’est fait sans les chiens de la famille, dont une chienne qui a mis bas quelques mois plus tard.

C’est un homme en charge du nettoyage de la propriété qui s’est chargé de nourrir les chiots et qui a informé de la situation. Comme « tout le monde se connaît » sur cette île, expliquait Maraya à The Dodo, elle était au courant.

« Je n’ai jamais vu aucun d’entre nous passer à l’action aussi rapidement »

Avant même son arrivée, Maraya qui s’était munie de lait et couvertures, sa mère et des amis s’étaient mis au travail, tentant de soulever les lames de bois de la terrasse. Lorsque la directrice de la structure est arrivée, les bruits se sont faits de plus en plus intenses et des petites têtes ont commencé à apparaître. L’équipe a sorti 3, puis 5, et finalement 7 bébés de ce piège.

@thedodo They heard cries coming from under a deck — wait to see how cute all the puppies are ???? Maraya told us how her mom heard cries coming from an abandoned property, so she called a bunch of her mom's friends and they all got to work! Keep up with Maraya and Rescue Kitties of Hawaii on Instagram: rescuekittiesofhawaii ? original sound - The Dodo

Un nouveau défi à relever

L’histoire ne venait que de commencer car il a fallu nourrir et soigner la petite famille, dont la maman qui a été retrouvée de manière concomitante. Déshydratés mais aussi couverts de puces, les chiots ont été ravis de trouver tout le réconfort dont ils avaient besoin. Auprès d’une famille d’accueil, les chiots ont été choyés. Dernière bonne nouvelle en date : l’adoption d’un des chiots a déjà été actée, les autres devraient passer bientôt cette étape également.