Abandonnée sur un vieux matelas, cette chienne a sauvé ses chiots avant que la maison ne parte en fumée et attend désormais qu'on prenne soin d'elle

Après s’être démenée pour assurer la survie de sa progéniture malgré son mauvais état de santé et avoir vu ses chiots partir les uns après les autres chez leurs nouvelles familles, Deb attend de connaître la même chance. Cette chienne au courage exceptionnel mérite tout le bonheur du monde, et l’association qui l’a recueillie espère exaucer son vœu.

La vie était tout sauf simple pour Deb, une femelle Pitbull dont le bien-être était manifestement le cadet des soucis de son propriétaire. Ce dernier, un toxicomane notoire, ne prenait soin ni d’elle, ni de ses petits dont elle s’employait à maintenir la survie malgré sa maigreur et sa faiblesse.

« Elle était maigre et visiblement allaitante. Un de ses chiots a été aperçu errant à ses côtés », explique Merrill Fortier, membre de Shultz's Guest House, à Newsweek. Il s’agit d’une association dont le refuge est basé à Dedham dans le Massachusetts et dont l’une des mères d’accueil bénévoles avait repéré la chienne près de chez elle.



Shultz's Guest House / Facebook

« Nous avons découvert plus tard que la personne détentrice ne les nourrissait pas, elle et sa portée, alors âgée de 7 ou 8 semaines, poursuit Merrill Fortier. Deb était affamée, et son lait était le seul moyen de maintenir ses petits en vie. »

La Pitbull ne pouvait compter que sur elle-même. Son maître « avait dit à notre mère d’accueil que le matelas sale au bord de la route était son lit », dit la bénévole. « Elle n'a que 2 ou 3 ans, mais ce qu'elle a enduré est inimaginable », ajoute-t-elle.

L’équipe de Shultz's Guest House a réussi à convaincre le propriétaire de céder Deb et ses chiots. La petite famille canine a été sauvée à temps ; 4 jours plus tard, en effet, la maison a été détruite par un incendie lié à la méthamphétamine.

« Il n'y a aucune trace d'amertume en elle »

Les chiots et leur génitrice ont reçu tous les soins dont ils avaient besoin. Les petits ont bien grandi et ont tous été adoptés. Deb attend toujours sa chance.



Shultz's Guest House / Facebook

« Elle s'entend bien avec les autres chiens, adore les gens, y compris les enfants, et est pleine de confiance, assure Merrill Fortier. Sa force et sa douce âme transparaissent. Il n'y a aucune trace d'amertume en elle. »

Shultz's Guest House / Facebook

« En tant que Pitbull, elle nous rappelle également à quel point ces chiens sont encore incompris, même s'ils sont les animaux de compagnie les plus fidèles et les plus affectueux de la famille », conclut la bénévole.