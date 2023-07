Une chatte allaitante accepte un chaton trouvé abandonné dans un panier comme s’il était le sien (vidéo)

Les animaux nous prouvent à de nombreuses occasions que leur cœur est pur et qu’ils ont beaucoup d’amour à donner. Les cas de mères qui adoptent des petits dans le besoin sont assez fréquents et sont toujours aussi touchants. La maman du jour est une chatte qui a elle-même été sauvée il y a très peu de temps.

Lucy est une jeune maman qui vient d’avoir 6 beaux chatons. Elle a été sauvée dans la rue alors qu’elle était sur le point de mettre bas. Les petits sont nés le lendemain de son arrivée au refuge Be Their Voice Animal Rescue, situé dans l’État de New York (États-Unis). La famille féline a ensuite été placée en foyer d’accueil, chez Aimee, comme le rapporte Love Meow. Mais il se trouve qu’elle n’était pas encore tout à fait au complet…

Au départ, Lucy a eu besoin d’aide pour prendre soin de ses chatons

Lucy s’est tout de suite montrée très amicale avec Aimee. Elle semblait avoir déjà connu la vie en tant qu’animal de compagnie. Elle avait dû être perdue ou abandonnée.

© _catz4life_ / Instagram

Quoi qu’il en soit, elle était heureuse d’être à nouveau à l’intérieur et que sa portée soit en sécurité. Elle était douce, affectueuse, et réclamait beaucoup d’attention de la part de sa famille d’accueil.

Cependant, quelque chose ne se passait pas très bien. Le début de sa maternité n’était pas évident. Elle ne se nourrissait pas beaucoup et ne produisait donc pas suffisamment de lait.

© _catz4life_ / Instagram

Aimee a veillé de près à son alimentation jusqu’à ce que l’appétit de la chatte revienne. Les chatons ont ainsi pu se nourrir correctement pour avoir une bonne croissance.

Lucy a adopté un chaton orphelin

Finalement, la quantité de lait produite par Lucy était même suffisante pour accueillir un chaton supplémentaire. Et c’était une aubaine, car quelque temps plus tard, un chaton orphelin nommé Rerun est arrivé chez Aimee.

© _catz4life_ / Instagram

Rerun a été découvert dans un parc, abandonné dans un panier. Avec lui se trouvait un petit biberon de lait entamé, comme si quelqu’un lui avait fait boire une dernière fois avant de le laisser.

© _catz4life_ / Instagram

Heureusement, le bébé a été trouvé à temps et pris en charge par Aimee. Plutôt que de le placer dans un incubateur et de le nourrir 24 heures sur 24, la famille d’accueil a présenté le chaton à Lucy. La chatte n’a pas hésité un seul instant et a immédiatement toiletté Rerun. Elle l’a ensuite allaité comme n’importe lequel des siens. Les chatons eux aussi ont accepté la présence du petit nouveau.

Rerun prend également des biberons en complément de l’allaitement, car il est plus petit que ses frères et sœurs et peine à atteindre les mamelles. Mais le plus important, c’est qu’il a maintenant une maman contre qui se blottir et qui le couve d’amour.

© _catz4life_ / Instagram