Abandonnée sur un parking, une chienne trouve le bonheur à des centaines de kilomètres de son pays

Du jour au lendemain, la gentille Lidia s’est retrouvée seule et sans repères au milieu de nulle part. Sa famille l’a abandonnée sur le parking d’un supermarché et l’a laissée livrée à elle-même. Par chance, elle a été repérée par des personnes bien intentionnées, puis conduite dans un refuge. Sa vie a pris une autre tournure après cela.

Lidia, une chienne originaire de Bulgarie, a dû affronter la triste épreuve de l’abandon avant de reprendre espoir. Si son ancien propriétaire a bien failli lui voler son bonheur, c’était sans compter sur le destin. Trouvée par les bonnes personnes au bon moment, la boule de poils n’a désormais plus aucune raison de se tourner vers le passé.

Ce passé, justement, personne ne le connaît vraiment. L’histoire de Lidia commence donc le jour où un couple l’a découverte sur le parking d’un magasin Lidl. La chienne esseulée avait suivi ses chiens et, pris d’empathie, il avait décidé de l’aider.

Street Hearts BG / Facebook

Au-delà des frontières

Lidia, nommée d’après le supermarché devant lequel elle a été trouvée, a rejoint le refuge Street Hearts Bulgaria. Celui-ci s’occupe des animaux dans le besoin en Bulgarie et se charge de leur offrir une seconde chance dans la vie. Il organise notamment des transferts vers le Royaume-Uni, rapportait Derby World. Ce sont ces échanges internationaux qui ont permis à Laura Norrey de rencontrer Lidia.

L’Anglaise de 40 ans vit dans le Derbyshire et était à la recherche d’un compagnon canin depuis le décès de son quadrupède en 2019. Elle scrutait régulièrement les sites des refuges dans l’espoir de trouver sa perle rare, son coup de cœur. C’est dans ce contexte qu’elle est tombée sur la page de Street Hearts Bulgaria et a découvert Lidia.

Street Hearts BG / Facebook

Une seconde chance ailleurs

Cette dernière était tout ce que Laura recherchait depuis longtemps, alors elle la quadragénaire a déposé sa candidature pour l’adopter. Quelques semaines plus tard, Lidia posait les pattes sur le sol anglais. Depuis cet instant, sa nouvelle maîtresse et elle sont devenues inséparables : « Lidi est tout simplement ma meilleure amie, elle est fantastique et la plus grande câline de tous les temps. C'est un amour et elle me rend si heureuse », partageait la femme.

Celle-ci apporte désormais sa contribution au sein de Street Hearts Bulgaria pour aider d’autres chiens à trouver leur famille pour la vie.