Elle parcourt le site d'un refuge en quête d'un chat à adopter et y reconnaît celui qu'elle a perdu 8 ans plus tôt

En identifiant son animal de compagnie, on ne fait pas que se conformer à une obligation légale ; on se donne également la possibilité de le retrouver s’il venait à se perdre ou être volé notamment, et ce, même des années après. Julie, mère de famille habitant Salon-de-Provence (13), en a fait l’expérience avec son chat Yoda. Leur histoire est rapportée par la Fondation 30 Millions d’Amis.

C’est en 2016 que cette mère de famille avait perdu toute trace du matou à la robe rousse. Yoda sortait de temps en temps, mais il ne s’aventurait pas bien loin du domicile et finissait toujours par rentrer. Pas cette fois-là…

Le chat s’était volatilisé et Julie s’était immédiatement lancée à sa recherche. « On l’a cherché partout. On a remué ciel et terre. En vain », raconte la maman à 30 Millions d’Amis.



Fondation 30 Millions d'Amis / Facebook

Elle avait inlassablement poursuivi sa quête pendant un an, avant de se résoudre à l’abandonner. La famille avait commencé à faire son deuil et était dévastée, surtout l’une des filles de Julie « pour qui [Yoda] était un réel compagnon de jeu ».

Qu’était-il donc arrivé à ce chat ? Quelqu’un l’avait-il emporté ou recueilli sans savoir qu’il avait déjà une maison ? S’était-il grièvement blessé en se battant contre un congénère ? Avait-il été victime d’un accident ? Ces questions restaient sans réponse.

Julie et ses enfants avaient déménagé par la suite pour s’installer sur en Côte d’Azur, puis la famille est récemment revenue à Salon-de-Provence.

La maîtresse de Yoda s’est sentie prête à adopter un nouveau chat et s’est mise à parcourir le site web d’un refuge local dans ce but. Alors qu’elle passait en revue les photos des animaux disponibles, elle est tombée sur celle d’un chat « qui ressemble en tous points à Yoda ». A la vue d’une marque caractéristique visible sur sa gueule, ses quelques doutes ont vite fait de voler en éclats. C’était bien son ami félin, disparu 8 ans plus tôt, qu’elle voyait à l’écran.

« C’est comme s’il n’était jamais parti »

Julie s’est rendue à la structure d’accueil en question avec ses filles pour des retrouvailles pleines d’émotion. La puce électronique du chat, qui a désormais 17 ans, leur a apporté la confirmation qu’elles attendaient.

Sa propriétaire a ainsi appris que Yoda avait été amené au refuge un an plus tôt après sa découverte mal en point aux abords d’un Ehpad. Des résidents avaient pris l’habitude de le nourrir, mais ces personnes n’étaient plus là et il s’était retrouvé livré à lui-même. Il avait perdu beaucoup de poids, souffrait de problèmes dentaires et avait la queue cassée.

Yoda a toutefois pu rentrer à la maison, auprès de sa famille, où il retrouve doucement ses repères. « On n’y croyait pas du tout », confie son humaine, heureuse de constater qu’il a « immédiatement reconnu les enfants ».

A lire aussi : Après la perte tragique de son meilleur ami, ce chat trouve du réconfort auprès d’une adorable boule de poils et forme avec elle un duo improbable (vidéo)

« C’est comme s’il n’était jamais parti », conclut-elle.