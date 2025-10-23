Bien décidé à échapper à ses sauveteurs, ce petit chien parcourt 13 kilomètres pour retrouver le parking de l’hôtel où il avait ses habitudes

Hyatt n’avait jamais connu rien d’autre que la vie de chien errant quand il a fait la rencontre de plusieurs personnes qui ont décidé de prendre soin de lui. Mais rapidement, il est devenu évident qu’il avait un besoin d’aide très urgent. C’est à ce moment-là que l’association Three Little Pitties Rescue est arrivée à la rescousse…

Avant de s’appeler Hyatt, cette adorable petite boule de poils n’avait pas de nom et avait trouvé refuge sur le parking de l’hôtel Hyatt Regency, situé dans l’État du Texas, aux États-Unis. Durant tout l’été 2024, le toutou a erré jour et nuit, sans but, dans cette zone. À force de le voir aller et venir, les employés de l’établissement ont commencé à le nourrir et à s’attacher à lui. Malheureusement, ils ont fini par prendre conscience que le canidé ne pourrait pas subsister ainsi toute l’année. L’une des employés à alors lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux et les membres de l’association Three Little Pitties Rescue sont tombés dessus. Une équipe s’est alors rendue sur place pour attraper et sauver le toutou. “Il avait droit à des plats gastronomiques, comme un steak, une côte de porc entière et des fajitas”, avait à l’époque raconté Jodi Leslie, responsable du refuge, lors d’un entretien accordé à The Dodo .

© Little Pitties Rescue

Brisé par la vie

Placé en famille d’accueil chez une bénévole, celui qui a par la suite été renommé Hyatt n’a cependant pas tenu bien longtemps avant de prendre la poudre d’escampette. “Il a disparu pendant 3 jours. Sa mère d’accueil ne pouvait le trouver nulle part !”, a révélé Jodi. C’est finalement 13 kilomètres plus loin, sur le parking où il avait ses habitudes que le chien a été repéré. L’association a contacté des spécialistes de la capture animalière afin de mettre toutes les chances de leur côté et Hyatt a pu être de nouveau saisi. Suite à cet incident, c’est Jodi elle-même qui a décidé d’accueillir la boule de poils chez elle. “Je pense qu’il n’a jamais connu l’amour d’un humain ou un canapé sur lequel s’allonger”, a-t-elle confié pour justifier le caractère solitaire et méfiant de son petit protégé.

© Little Pitties Rescue

L’appel de “la meute”

Grâce à la patience et la bienveillance des autres chiens de la famille, Hyatt a néanmoins appris à se détendre. “La meute lui a vraiment appris à être un chien. Si tous les autres chiens sortent, il les suit. Et quand ils rentrent à l'intérieur, il en fait de même”, expliquait sa bienfaitrice. Depuis, Hyatt a trouvé sa famille pour la vie.

A lire aussi : En plein deuil après la perte de son bébé, elle reçoit la visite inattendue et réconfortante de sa chienne dans sa chambre d'hôpital (vidéo)

© Little Pitties Rescue