Abandonnée sur la plage, une chienne à bout de forces peine à faire confiance à ses bienfaiteurs (vidéo)

Aria Keilbach n’oubliera jamais le jour où elle a rencontré Squishy. Cette chienne avait été repérée sur la plage de l’île de Saipan, au cœur de l’océan Pacifique, et s’en prenait à quiconque s’approchait d’elle, même de loin. Inquiets pour elle, les passants avaient contacté la bénévole de Boonie Babies Rescue.

Une chienne sur la défensive

« Je suis arrivée à la plage en 5 minutes, car elle était très proche de chez moi. Squishy était faible et épuisée par la chaleur et la déshydratation. Elle portait un collier, et cette plage et réputée pour des abandons d’animaux », confiait Aria à The Dodo.

Elle poursuit : « Je suppose qu’elle a été jetée là un jour ou 2 auparavant, mais il était clair qu’elle n’avait pas été soignée correctement pendant plusieurs semaines. Elle était sous-nourrie, et porteuse de tiques et de la gale ».

Malgré ses aboiements et ses claquements de dents, Squishy était si vulnérable qu’elle fut facile à capturer. Aria a utilisé une serviette pour l’emmener dans sa voiture. Une fois au refuge, la chienne a semblé réaliser qu’elle était en sécurité.

Enfin à l’abri !

« Quelques heures plus tard, elle a compris que nous ne lui ferions aucun mal. Elle a cessé de grogner et a commencé à remuer la queue. Le soir même, elle acceptait nos caresses et nos baisers », se remémore la bonne samaritaine. Squishy a aussi fait la rencontre des autres chiens du refuge, avec lesquels elle s’est très bien entendue.

Au fil du temps, son état de santé s’est nettement amélioré. Elle a suivi un traitement, repris du poids et appris à faire confiance à son entourage. Aujourd’hui, c’est une chienne totalement différente de celle qui avait été retrouvée sur la plage !

« Squishy est confiante, incroyablement douce, intelligente et extrêmement désireuse d’apprendre. Elle adore partir à l'aventure et jouer avec d'autres chiens, mais son activité favorite absolue est de travailler pour obtenir des friandises ! » a déclaré Aria.

Un coup de foudre inéluctable

La jeune femme a l’habitude de sauver des chiens errants et de les aider à trouver une famille, mais avec Squishy, c’était différent. Aria s’est énormément attachée à cette petite chienne, et a tout de suite su qu’il serait impossible pour elle de s’en séparer.

Elle en est tout simplement « tombée amoureuse », et a décidé de lui offrir le conte de fées dont elle est digne. « Squishy restera avec moi en tant que membre permanent de Boonie Babies ! », s’est exprimée sa nouvelle maîtresse.

L’aventure fabuleuse de Squishy a été partagée sur TikTok il y a quelques jours, et elle a été suivie par plus de 10 millions d’internautes. Ce véritable message d’espoir était destiné à rencontrer un tel succès !