Abandonnée sous -7°C par son ancien propriétaire, cette chienne se relève et trouve un nouveau départ plein d’espoir

Un passant se trouvait à proximité de l’ancien emplacement refuge Kings Harvest Pet Rescue No Kill, situé dans le comté de Scott, dans l’Iowa (États-Unis) lorsqu’il a remarqué la présence d’une chienne dans le besoin, amaigrie et très affaiblie. La prise en charge de la chienne par la Humane Society a permis un transfert dans les nouveaux locaux de la structure.

kings harvest pet rescue no kill shelter / Facebook

Un acte cruel et répréhensible

C’est grâce à des images de vidéosurveillance que le personnel du refuge a pu comprendre ce qu’il s’était passé pour la chienne. Cette dernière aurait été abandonnée par une personne ayant garé son véhicule en face du bâtiment en question. Le propriétaire a ensuite « obligé la chienne » à sortir du véhicule et à se rendre de l’autre côté de la route. C’est là qu’elle a été abandonnée, dans une cage, sans un mot et sans nourriture pour survivre.

Par chance, ce n’est que quelques heures plus tard, un peu après dans la matinée qu’un passant est venu à la rencontre de la pauvre chienne, très anxieuse et frigorifiée. Les images montrent que l’animal se trouvait juste en-dessous d’un panneau indiquant que le refuge avait déménagé et renseignant sur la nouvelle adresse.

kings harvest pet rescue no kill shelter / Facebook

Une « apparence maigre et marquée de cicatrices »

Une fois transférée au refuge, les bénévoles ont pu s’apercevoir que la chienne portait les stigmates d’un passé de maltraitances. Ces cicatrices laissaient imaginer la gravité de son passé et sa maigreur, 12 kilogrammes, faisait écho à une malnutrition évidente. La chienne était aussi en état d’hypothermie et se remettait doucement de son attente dans un froid qui avait atteint les -7 degrés.

« Désormais en sécurité », la chienne bénéficie des soins appropriés.

« Rise », synonyme de « nouveau départ »



Le refuge a décidé de nommer la chienne « Rise », qui signifie littéralement « s’élever ». C’est tout ce que les bénévoles souhaitent pour la chienne qui devrait recevoir « tout l’amour qu’elle mérite ». L’équipe confiait à People à propos du nom de la chienne : « Le nom évoque un nouveau départ, la résilience et l’espoir qu’aujourd’hui marque le début de quelque chose de meilleur : une nouvelle vie ».

A lire aussi : Ce Husky, qui souffrait de la chaleur en Thaïlande, découvre la neige pour la première fois (vidéo)

kings harvest pet rescue no kill shelter / Facebook

« Un refuge ne remplace pas un foyer »

Si pour le moment, Rise est encore au refuge pour se reposer et guérir, l’idée est qu’elle puisse rejoindre une famille d’accueil prochainement, pour « ressentir la chaleur et le confort d’un foyer ».