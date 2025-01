Une caméra de surveillance filme une femme en train d'abandonner son chien enfermé dans un sac de transport en le jetant devant un refuge

Shani Lee est la directrice du refuge pour animaux LOLA, basé dans le Colorado aux États-Unis. Des dizaines d’animaux y séjournent malgré eux dans l’espoir d’obtenir une seconde chance. L’un des derniers en date, nommé Gulliver, est arrivé sur place de manière inattendue et contestable.

Shani se rendait au chenil lorsqu’elle a aperçu un sac de transport devant la porte. Elle a rapidement compris ce qu’il en était en découvrant le chien Gulliver, un croisé Terrier, tétanisé à l’intérieur. La boîte semblait être tombée du ciel, mais bien sûr, il n’en était rien. Il s’agissait tout bonnement d’un abandon, ce que Shani a découvert en visionnant les caméras de surveillance.

Une scène désolante

Sur la vidéo, dévoilée sur le compte Instagram du refuge, une femme s’approche de l’entrée avec un sac de transport à la main. Elle jette ce dernier de façon nonchalante, puis s’en va rapidement. Shani est arrivée sur les lieux 30 minutes après, rapportait Fox News. Elle a souligné l’irresponsabilité de l’ancienne propriétaire du chien : « Au début, j’étais en colère parce que je me sentais mal à l’idée que quelqu’un puisse jeter un chien comme ça », confiait-elle.

En effet, elle aurait préféré que celle-ci entre, explique sa situation et discute avec les membres du refuge pour trouver une solution. D’autant plus que Gulliver était impuissant dans son sac et qu’il avait été soumis inutilement au danger : « S'ils avaient simplement frappé à la porte et étaient venus nous demander, nous leur aurions probablement donné une option », partageait la sauveteuse.

Un animal bouleversé

Quoi qu’il en soit, Gulliver était là et il était nécessaire de le rassurer pour lui faire oublier ce moment difficile. Il était très anxieux au départ, mais a commencé à s’apaiser entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs. Lesquels espèrent qu’il trouvera une famille quand il sera disponible à l’adoption.

Ils souhaitent également que son ancienne maîtresse soit identifiée et retrouvée pour répondre de ses actes.