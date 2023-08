Au refuge depuis plus de 600 jours, ce chien âgé et malade ne cesse jamais de sourire (vidéo)

Atteint de la maladie de Cushing, le tendre Snoopy ne parvient pas à attirer l'attention des adoptants potentiels, et ce, depuis plus de 600 jours. Son âge avancé n'arrange rien à la situation... Pourtant, le canidé conserve une joie de vivre indéfectible qui en inspire plus d'un.

Snoopy ne rêve que d’une seule chose : trouver la famille idéale. Le chien aux yeux de biche fait l’unanimité au sein de son refuge, la Benton-Franklin Humane Society (États-Unis), mais il est difficile d’en dire autant pour les adoptants potentiels…

Plus de 600 jours en refuge

En effet, à cause de son âge avancé et de son état de santé, Snoopy ne parvient pas à attirer l’attention des visiteurs de son refuge. Le canidé est atteint de la maladie de Cushing, qui « affecte son ouïe et sa vision », et qui rend son adoption particulièrement difficile, rapporte The Dodo.

Julie Saraceno, bénévole au sein de la Benton-Franklin Humane Society, est admirative de la résilience de Snoopy. « Cela fait plus de 600 jours que ce chien est avec nous, et pourtant, il trouve toujours une raison de sourire, a-t-elle écrit sur Instagram. Il aime être à l’extérieur et profiter du soleil, jouer dans le jardin ou bien sentir le gazon. »

Une lettre touchante

Sur les réseaux sociaux, des milliers d’internautes ont tenu à exprimer leur soutien envers Snoopy. Bon nombre d’entre eux ont envoyé des cadeaux au quadrupède, tandis que d’autres ont transmis des demandes d’adoption, sans succès. C’est finalement un courrier envoyé par Emmy, une fille de 11 ans, qui a retenu l’attention des bénévoles.

« Cher Snoopy, je te souhaite bonne chance dans ta quête de foyer. Je te suis sur Instagram, et chaque publication à ton sujet me rend triste, car tu mérites une famille aimante. Néanmoins, tu as la chance d’être dans un super refuge […] Je t’envoie tous mes vœux de bonheur. J’aimerais t’adopter, mais je n’ai que 11 ans. J’espère que tu apprécieras mes friandises », a-t-elle écrit sur le fameux courrier.

La lettre, accompagnée de nombreux cadeaux, a permis à Snoopy de se sentir aimé. Et son bonheur ne s’est pas arrêté là ! Après avoir passé plus de 660 jours à la Benton-Franklin Humane Society, le canidé a quitté le refuge et a rejoint une famille d’accueil.

Le meilleur reste à venir

Pour la première fois depuis longtemps, Snoopy a pu dormir dans une maison chaleureuse. Une grande victoire ! « Snoopy adore cette nouvelle vie, racontait Julie à son sujet. Il se sent comme à la maison, et il profite de ce temps pour se reposer. »

Les bénévoles n’oublient pas que la quête d’une famille éternelle n’est pas terminée pour le tendre Snoopy. En attendant, ils sont soulagés de le savoir entre de bonnes mains, et sont persuadés que le meilleur reste à venir !