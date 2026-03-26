Abandonnée dans une cage sur un parking cette chienne souffrant d'alopécie est soignée puis adoptée

Alors qu’une tempête de grêle était sur le point de s’abattre sur la ville américaine de San Antonio, au Texas, au début du mois de mars, l’employée d’un lycée a découvert une cage de transport coincée entre 2 gros rochers sur le parking. À l’intérieur se trouvait une petite chienne effrayée et en piteux état. Heureusement, la boule de poils abandonnée a été prise en charge par une association, qui l’a soignée et lui a trouvé la famille d’adoption idéale.

Il y a quelques semaines, un membre du personnel d’un lycée de San Antonio a trouvé une cage de transport abandonné sur le parking de l’établissement. En plus de l’avoir bloquée entre 2 rochers, l’individu avait également déposé des pierres sur le toit. Inquiète pour l’animal coincé à l’intérieur, l’employée a immédiatement appelé San Antonio Animal Care Services (ACS), qui ont envoyé un agent.

En arrivant sur les lieux, Melissa Duran a découvert une petite chienne en détresse. « Elle tremblait dans un coin de la cage, visiblement effrayée, déclare une porte-parole d’ACS, elle était visiblement en piteux état. »

© San Antonio Animal Care Services

Une petite chienne malheureuse et terrifiée

Comme le révèle The Dodo, la personne qui l’avait abandonnée lui avait laissé de l’eau et de la nourriture, mais il n’en restait plus rien lors du sauvetage. Personne ne sait combien de temps la pauvre chienne a attendu seule, dans cette cage de transport.

Heureusement, elle a été sauvée avant l’arrivée d’une tempête de grêle et a eu droit à de nombreux soins. Baptisée Stormie, elle souffrait d’une forme sévère d’alopécie (perte anormale de poils).

© San Antonio Animal Care Services

« Quand elle est sortie de sa cage, on voyait bien qu’elle n’avait pas été bien soignée, poursuit la porte-parole de l’organisation, il y avait des rougeurs, probablement dues à des allergies. C’était une petite chienne malheureuse et, en plus, terrifiée. »

© San Antonio Animal Care Services

Une belle adoption

Après quelques jours de soins, Stormie commençait déjà à se sentir mieux. Ses bienfaiteurs espéraient lui trouver rapidement un foyer d’adoptif aimant et responsable, compte tenu des épreuves terribles qu’elle avait endurées.

© San Antonio Animal Care Services

Pour leur plus grand soulagement, une femme vivant à plus d’une heure de route de San Antonio en est tombée amoureuse au premier regard et a proposé sa candidature. Sa demande d’adoption ayant été approuvée par l’organisme, elle s’est rendue sur place avec son conjoint pour lui offrir un nouveau départ dans la vie.

Une semaine seulement après son sauvetage, la petite Stormie a posé les pattes dans sa nouvelle maison. Elle savoure désormais tout l’amour de sa famille, et sait qu’elle n’aura plus jamais peur d’être abandonnée.

© San Antonio Animal Care Services

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Le conseil de Woopets : comment traiter l’alopécie de son chien ?

L’alopécie, qui se caractérise par une chute de poils anormale, peut avoir différentes origines, comme une invasion parasitaire, une allergie, un déséquilibre hormonal, une infection, du stress ou encore une carence alimentaire.

Le traitement dépend donc de la cause. Le vétérinaire peut vous recommander :

Un antiparasitaire.

Des médicaments (antihistaminiques, corticostéroïdes…).

Des soins dermatologiques (shampoing spécifique…).

Un aliment hypoallergénique.

Un rééquilibrage alimentaire.

Dans tous les cas, une visite chez le vétérinaire s’impose, si vous remarquez des signes anormaux chez votre fidèle compagnon à 4 pattes (zones dépilées, rougeurs, croûtes, démangeaisons importantes, odeur inhabituelle…).