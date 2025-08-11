In extremis, des ouvriers du bâtiment sauvent trois chatons au milieu des ordures sur un chantier et changent leur destin (vidéo)

Alors qu’un simple dépôt de déchets sur un chantier aurait pu virer au drame, le destin en a décidé autrement pour 3 chatons en détresse. Grâce à des ouvriers du bâtiment attentifs, ces petites boules de poils ont été sauvées à temps et prises en charge par une association locale. Aujourd’hui, ils reprennent doucement confiance en l’humain et espèrent tourner la page en rejoignant un foyer aimant.

Ils ont été découverts in extremis alors qu’ils souffraient de la chaleur écrasante et étaient sur le point d’être ensevelis sous un tas de débris. 3 chatons rescapés attendent désormais qu’on leur trouve une famille aimante, d’après The Dodo.

Sur un chantier à Saint Louis, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), des ouvriers s’apprêtaient à déposer des détritus dans une benne quand ils y ont découvert 3 chatons errants.

Les petits félins, 2 gris et un noir, étaient pétrifiés par la peur. Les ouvriers se sont empressés d’en informer l’association locale, Stray Rescue of St. Louis. Peu après, les bénévoles Donna Lochmann et Kiarra sont arrivées sur les lieux.

Elles étaient soulagées de constater que les chatons avaient été repérés à temps. « Nous sommes tellement reconnaissants que les ouvriers du bâtiment les aient vus avant de commencer à jeter des débris lourds », indiquait, en effet, un porte-parole de l’association.

« Les pauvres petits bébés étaient terrifiés, ajoutait-il. Ils ont essayé de se cacher, mais nous avons pu les sauver tous les 3 en quelques minutes. »



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

En quête de famille d’accueil

Les chatons ont été emmenés au refuge de Stray Rescue of St. Louis, où ils ont été examinés par des vétérinaires. Il manquait une patte à l’un d’eux. Tous étaient déshydratés. Ils ont été soignés et ont commencé à se détendre, comprenant qu’ils étaient enfin en sécurité.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Donna Lochmann et ses collègues leur ont donné des noms inspirés de la série « Phénomène Raven » : Raven Baxter, Eddie Thomas et Chelsea Daniels.

Ils leur cherchent à présent une famille d’accueil pour leur permettre d’intégrer les bases de la vie à la maison et les préparer ainsi à l’adoption.

« Ils seront des animaux de compagnie pleins d’affection et merveilleux », assure Stray Rescue of St. Louis.