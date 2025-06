Abandonnée dans un entrepôt, cette chienne a dépensé toute son énergie pour nourrir son chiot avant d’être enfin accompagnée (vidéo)

Andrea Soliz a choisi de se rapprocher de cette ombre qu’elle voyait au fond de ce grand bâtiment sombre. Cette ombre n’était pas seule, car la chienne en question était accompagnée de son chiot. La sauveuse a été bouleversée par l’état de la maman qui était famélique après avoir dû donner tout ce qu’elle avait pour sauver son petit, qui lui, était bien portant.

The Dodo / Facebook

« Ils avaient très peur »



C’est à The Dodo qu’Andrea a choisi de confier son histoire. Elle se souvient encore parfaitement de ce premier soir où elle a tenté, aidée de quelques collègues, d’aller à la rencontre du petit chiot. Les essais ont été sans succès, le groupe de collègues a donc décidé de procéder autrement. Ils ont disposé des couvertures afin que le duo trouve de quoi se réchauffer durant la nuit.

« J’ai pu la serrer dans mes bras »

Andrea a été soulagée que le duo résiste à une nuit dans le froid. Dès le lendemain, elle a été émue de voir que la jeune maman était moins méfiante que la veille. Elle évoquait non sans tendresse : « Je lui ai fait câlin, et j’ai pu la serrer dans mes bras. J’ai aussi pu caresser son bébé et j’ai pu jouer avec lui ». La bonne samaritaine est rentrée le jour-même chez elle avec la chienne désormais nommée Nixi, et son petit. En sécurité, l’un comme l’autre a remonté la pente, de plus en plus confiants.

The Dodo / Facebook

« Elle a mis sa patte sur ma main »

Andrea a tout mené d’une main de maître, et le petit a rapidement trouvé une famille pour l’accueillir. Plus fragile, Nixi était plus méfiante envers les étrangers. Andrea était la seule personne avec qui elle semblait se sentir bien.

Un jour, la magie de l’évidence a parlé et l’Américaine expliquait : « À la maison, elle a mis sa petite patte sur ma main, et je me suis dit : c’est bon, elle est à moi ».

Plus que jamais soudées, Nixi et Andrea partagent depuis un heureux quotidien.