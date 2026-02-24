  1. Woopets
  Abandonnée dans un cimetière, une chienne se précipite vers ses sauveurs après avoir compris que ses chiots seront en sécurité (vidéo)

Abandonnée dans un cimetière, une chienne se précipite vers ses sauveurs après avoir compris que ses chiots seront en sécurité (vidéo)


Lisa Noble Brat Hilton, bénévole au sein de l’association américaine Liberty County Animal Advocates, a récemment porté secours à une chienne et ses petits abandonnés dans un cimetière. Heureuse de savoir ses chiots enfin en sécurité, la maman a témoigné toute sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs.

Illustration : "Abandonnée dans un cimetière, une chienne se précipite vers ses sauveurs après avoir compris que ses chiots seront en sécurité (vidéo)"
© @lisanoblebrathilton / TikTok (capture d'écran)

Quand Lisa a entendu parler de 7 chiots abandonnés dans un cimetière de Cleveland, au Texas, elle s’est immédiatement rendue sur les lieux avec d’autres bénévoles pour les sauver. Une fois arrivée, l’équipe de secours a également découvert leur maman.

Comme le souligne Pet Helpful, certaines chiennes sont méfiantes envers les humains et protectrices envers leurs petits. Mais celle-ci, d’une nature très amicale, était extrêmement reconnaissante de l’aide reçue.

© @lisanoblebrathilton / TikTok (capture d'écran)

« La pauvre maman voulait juste être aimée et qu’on prenne soin d’elle »

Les bonnes âmes de l’association Liberty County Animal Advocates se sont assurées que toute la petite famille soit nourrie, hydratée et apaisée avant d’entreprendre le voyage vers le refuge. Les sauveteurs ont été conquis par la joie de vivre et la bonne humeur des boules de poils !

Comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur TikTok, la chienne s’est naturellement approchée de ses bienfaiteurs avec ses chiots. Elle savait que Lisa et son équipe étaient là pour l’aider.

© @lisanoblebrathilton / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, le clip a reçu 96 000 mentions « j’aime ». « Des anges ! Vous êtes de véritables anges ! », écrit une utilisatrice du réseau social, émue par ce sauvetage. « La pauvre maman voulait juste être aimée et qu’on prenne soin d’elle », commente un autre internaute.

Un avenir lumineux les attend

Comme le révèlent nos confrères, l’association Liberty County Animal Advocates s’est associée à une autre organisation, Better Together Dog Rescue, pour transporter toute la famille canine dans le Massachusetts.

Enfin entre de bonnes mains, la chienne et ses précieux trésors sur pattes bénéficient de tous les soins dont ils ont cruellement manqué à l’extérieur. Une fois reposés, ils vont pouvoir commencer un nouveau chapitre de leur vie. En effet, leurs bienfaiteurs les proposeront à l’adoption.

Après avoir connu les affres de l’abandon dans un cimetière, la chienne et ses chiots connaîtront bientôt le bonheur absolu dans des familles aimantes et responsables.

