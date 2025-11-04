Abandonnée dans un carton près d’une benne, cette petite chienne renaît auprès d’un vétéran et révèle un talent très recherché

Freyja n’était qu’un tout petit chiot âgé de quelques jours seulement lorsqu’elle a été découverte dans la rue avec ses 4 frères. Après un séjour de quelques mois en refuge et une réhabilitation en bonne et due forme, elle a fini par trouver son humain pour la vie. Mais ce dernier ne s’attendait pas à découvrir en elle un don très particulier…

Freyja est une jolie petite chienne noire issue d’un croisement inconnu. Malgré sa joie de vivre actuelle, la boule de poils n’a pas eu un début de vie très facile. Alors qu’elle n’avait qu’à peine quelques jours, elle a été trouvée dans la rue, abandonnée près des ordures. “Ils ont été découverts par un bon citoyen. Ils étaient dans un carton jeté derrière une benne”, a expliqué Nina Baker, directrice du refuge du service animalier de Bayou (Texas, États-Unis), lors d’un entretien accordé à FOX 26 Houston . Par chance, les bénévoles sont intervenus pile au bon moment. Sans aide, les chiots n’auraient jamais pu survivre… “Dieu merci, ils ont été retrouvés avant que quelque chose de tragique n'arrive !”, a poursuivi Nina Baker.

“Elle était tout sourire”

Minuscules et très fragiles, les chiots étaient infestés de puces et de vers. “Ils étaient très mal en point et déshydratés. Alors nous nous sommes mis au travail pour améliorer leur état”, s’est-elle souvenue. Après avoir bien grandi et retrouvé la forme, la belle Freyja a été adoptée par Justin Larsen, vétéran du Corps des Marines et éducateur canin. Victime de séquelles physiques et de stress post-traumatique liés à son métier, l’homme est rapidement tombé sous le charme de la petite chienne. “Je l'ai regardée et elle était tout sourire, remuant la queue…”, a-t-il rapporté.

Avant Freyja, Justin avait adopté un autre chien prénommé Chance. Ce dernier lui a “sauvé la vie à de multiples reprises” et est devenu son chien d’assistance, prévenant ainsi les crises “jusqu’à 30 minutes avant leur arrivée”.

Un don du ciel

Rapidement, Justin s’est rendu compte que Freya avait un odorat extrêmement fin et une intelligence très développée. L’idée lui est alors venue d’inscrire la chienne a une formation pour se spécialiser dans la détection d’explosifs. Un rôle dans lequel cette dernière brille et s’épanouit complètement ! “Un peu d’entraînement, d’amour et de soin… C’est peut-être tout ce dont ils ont besoin pour être parfaits”, a conclu l’homme avec tendresse et fierté.

A lire aussi : Un chien perdu s’installe dans une voiture de patrouille, le policier surpris et amusé part à la recherche de sa famille (vidéo)

© Furry Heroes Dog Training / Facebook