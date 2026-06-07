Abandonnée dans la nature, cette chienne épuisée protégeait ses petits coûte que coûte jusqu'à l'arrivée d'une bienfaitrice (vidéo)

Audrey Freeman est, en quelque sorte, l’ange gardien des animaux. La bonne samaritaine a l’habitude de sauver et de recueillir des chiens en détresse. Récemment, elle a trouvé une chienne noire et ses petits abandonnés dans la nature. Depuis son sauvetage, la petite famille canine séjourne chez sa bienfaitrice et savoure la seconde chance qui lui a été offerte.

Il y a quelques semaines, Audrey Freeman est tombée nez à truffe avec une chienne squelettique qui avait été abandonnée dans la nature avec ses chiots. Affaiblie par la faim et les soins prodigués à ses petits, la maman titubait.

Les animaux, qui semblaient ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours, ont dévoré l’assiette de nourriture donnée par leur sauveuse. Après le repas, cette dernière les a emmenés chez elle pour leur offrir un nouveau départ dans la vie.

« Fatiguée de nettoyer les dégâts que les gens cruels laissent derrière eux »

Une vidéo de sa rencontre, publiée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, a bouleversé des milliers de personnes. Nombre d’entre eux lui ont envoyé des messages de remerciement et de soutien.

« Je suis fatiguée. Épuisée mentalement. Épuisée physiquement. Épuisée émotionnellement. Fatiguée de nettoyer les dégâts que les gens cruels laissent derrière eux. J'en ai assez de voir des chiens abandonnés comme des déchets. J'en ai assez de voir des mères affamées se battre pour la survie de leurs petits, épuisées. J'en ai assez de voir la peur dans les yeux des animaux dès qu'un humain s'approche », confie Audrey en légende.

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« Elle n'était plus que peau et os. Si faible qu'elle trébuchait en marchant. Recroquevillée avec ses bébés au bord de la route, elle tentait de les protéger d'un monde qui les avait complètement abandonnés, poursuit-elle, et malgré tout ce qu'elle a vécu… elle est toujours douce. Toujours aimante. Toujours gentille. J'ai pleuré en la voyant trimballer une assiette en carton comme si c'était un trésor, car elle ignorait si elle aurait un autre repas. Imaginez un peu. Une chienne si affamée, si habituée à survivre, qu'une simple assiette vide avait une importance capitale à ses yeux. »

@audreygracefreeman I am tired. Mentally tired. Physically tired. Emotionally tired. Tired of cleaning up the mess cruel people leave behind. Tired of seeing dogs dumped like trash. Tired of watching starving mothers try to keep their babies alive with nothing left in their own bodies. Tired of seeing fear in animals’ eyes the second a human walks toward them. This mama has absolutely shattered me. She was nothing but skin and bones. So weak she stumbled when she walked. Curled up with her babies on the side of the road trying to protect them from a world that completely failed them. And despite everything she’s been through… she’s still sweet. Still loving. Still gentle. I cried watching her carry around a paper plate like it was something precious because she truly didn’t know if another meal would come. Think about that for a second. A dog so hungry, so used to surviving, that even an empty plate felt important to her. How do people do this? How do you dump them and drive away? How do you sleep at night knowing this mama was out there starving while trying to feed her babies? Karma might not catch up to some people on this earth… but one day everybody answers for the things they’ve done. No animal deserves this kind of suffering. No mother deserves this kind of pain. I’m thankful they’re off the road now, but my heart is absolutely broken over what they had to endure before somebody finally stopped to help them. ???? She and her babies need vet care, puppy chow, puppy pads, etc. ways to donate Venmo AudreyFreeman-93 or Cashapp $audreyfreeman93 or PayPal @agf1993 thank you to anybody who donates!! I couldn’t do this without yall! #fyp #rescue #fyp? #puppiesoftiktok #dogsoftiktok ? The night we met - Lyrics

La petite famille de chiens n’a plus rien à craindre

Comme on peut le voir sur d’autres vidéos, la chienne – baptisée Arya – s’est bien installée dans son nouveau nid douillet avec sa portée.

Toute la famille reçoit des soins adaptés et énormément d’amour. Les toutous profitent pleinement de leur confort et savent qu’un avenir radieux les attend grâce à leur héroïne.

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