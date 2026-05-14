Abandonnée dans une décharge, cette chienne faisait tout pour garder ses 9 chiots en vie jusqu'à l'arrivée des secours

Clementine est une chienne de 2 ans et demi qui a été abandonnée dans une décharge du Tennessee (États-Unis), alors qu’elle était sur le point de mettre bas. Lorsque les bénévoles d’Animal Rescue Corps sont arrivés sur les lieux en mars, la va-nu-pattes essayait de survivre au milieu des ordures et de s’occuper de ses 9 chiots. Grâce à ce sauvetage, tous les membres de la petite famille canine ont pu se rétablir en foyer d’accueil et trouver des adoptants aimants pour la vie.

Abandonnée dans une décharge du Tennessee, Clementine faisait tout son possible pour garder ses 9 chiots en vie. La chienne, âgée de 2 ans et demi, avait aménagé une petite tanière pour les protéger. Autour de la famille, d’autres toutous abandonnés cherchaient aussi de quoi survivre.

« C’est incroyablement cruel et plus courant qu’on ne le pense », déclare Tim Woodward, directeur d’Animal Rescue Corps (ARC) à la rédaction de People, qui ajoute que l’abandon des animaux dans les décharges est un problème récurrent dans le sud des États-Unis.

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© Animal Rescue Corps / People

« Une chienne vraiment très gentille »

Lors de leur intervention, les membres d’ARC ont recueilli 20 chiens sur place, dont Clementine et sa portée. Tous les rescapés ont reçu les soins nécessaires à leur rétablissement et ont été proposés à l’adoption.

Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, l’un des chiots avait régurgité un os, « signe évident du peu de nourriture que les animaux avaient reçu pour survivre ». Quant à Clementine, elle souffrait de plusieurs maladies, dont l’ehrlichiose (pathologie infectieuse due à une bactérie transmise par une tique) et la maladie de Lyme. Elle était également infestée de vers.

« Tout cela est particulièrement difficile pour une mère allaitante », souligne Tim Woodward. Malgré toutes les épreuves qu’elle a traversées, la boule de poils a conservé sa douceur et sa gentillesse. « Clementine a été adorable tout le temps. Elle ne s'est pas formalisée que nous venions chercher ses chiots ; c'était une chienne vraiment très gentille », indique un autre membre de l’association.

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Clementine et ses chiots ont été adoptés

Après avoir bénéficié de nombreux soins vétérinaires, Clementine et ses petits ont été transférés dans une autre organisation basée dans l’Illinois, la Tails Humane Society, qui les a placés en famille d’accueil.

Par la suite, tous les chiots ont été adoptés et le foyer d’accueil « est tombé sous le charme de Clementine », précise Tim Woodward. « C’est leur chienne maintenant. » Aujourd’hui, ils sont tous heureux de faire partie d’une famille et de savourer la belle vie qu’ils méritent.